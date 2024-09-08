Hiba KARGI / İSTANBUL - Ümraniye TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden bir TIR'da çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yol kapanmış olabilir, sürücülerin dikkatli olmaları öneriliyor.
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8.09.2024 17:02:06. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye TEM Otoyolu'nda TIR Yangını - Son Dakika
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