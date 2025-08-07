Ümraniye Yaz Kur'an Kursu Tamamlandı - Son Dakika
Ümraniye Yaz Kur'an Kursu Tamamlandı

07.08.2025 12:44
Ümraniye'de geleneksel yaz Kur'an kursu, kapanış programıyla sona erdi. 1233 öğrenci katıldı.

Ümraniye Belediyesince geleneksel hale getirilen yaz Kur'an kursu 7 haftalık eğitimin ardından kapanış programıyla sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleşen kapanış programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda, yaz Kur'an kursu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı. Öğrenciler ilahiler, hadis oratoryosu, şiirler, drama performansları ve Kur'an-ı Kerim okumaları gerçekleştirdi.

Geleneksel Karagöz-Hacivat gösterisi ve sahne şovları da çocuklara keyifli anlar yaşattı.

Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Kapanış programında öğrencilerle bir araya gelen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yaz Kur'an kursu ile çocukların hem manevi hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Kurs boyunca gösterdikleri gayret ve başarıdan dolayı tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, çocuklarını bu kurslara gönderen velilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik ile çok sayıda kurs öğrencisi ve aileleri katıldı.

Ümraniye'de 7 farklı merkezde toplam 1233 öğrenciye ulaşılan kursta öğrenciler, Kur'an-ı Kerim, elifba, siyer, ilmihal, değerler eğitimi ile akıl ve zeka oyunları eğitimi aldı.

Sadece sınıf içi eğitimle sınırlı kalmayan kurs süresince öğrenciler, Boğaz turu, Osmangazi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen okuma etkinliği, her hafta düzenlenen Bilim Merkezi atölye ziyaretleri, İslam Medeniyetleri Müzesi gezisi ve Çamlıca Camisi'nde cemaatle kılınan öğle namazı gibi düzenlenen etkinliklerle de yazı geçirdi.

Kaynak: AA

Ümraniye Yaz Kur'an Kursu Tamamlandı

SON DAKİKA: Ümraniye Yaz Kur'an Kursu Tamamlandı
