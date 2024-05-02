Umre Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Umre Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı. Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için başvuruda bulunan 10 kişi, işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, acentenin yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı.

02.05.2024 17:34
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Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'da umreye gitmek isteyen 400 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli bir turizm acentesine umreye gitmek için Sakarya'dan başvuruda bulunarak para ödeyen 10 kişi, kendilerine verilen tarihte işlemlerinin yapılmaması üzerine dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, acentenin umre organizasyonu için yeterli belgelere sahip olmadığını ve Ankara'daki yetkili bir firma üzerinden 400 kişiyi umreye göndermek üzere işlem yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, acentenin, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve İstanbul'dan başvuru yapan 400 kişiden aldığı 10 milyon lira karşılığında Ankara'daki firmaya çekle yapılan ödemenin kabul edilmemesi üzerine mağduriyetin yaşandığını belirledi.

Soruşturma kapsamında firma sahibi A.Ç. ile Sakarya'daki 4 çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umre Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Umre Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheliler Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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