Umut Akdoğan'dan Madenci Eylemine Destek - Son Dakika
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Umut Akdoğan'dan Madenci Eylemine Destek

Umut Akdoğan\'dan Madenci Eylemine Destek
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YENİ Parti Milletvekili Akdoğan, işçilerin alacak talepleri için bakanlıkları göreve çağırdı.

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş işçilerinin Ankara'da yaptıkları eyleme destek verdi. Akdoğan, "Bir an evvel bu işe garantör olan başta Enerji Bakanlığı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum" dedi.

Bağımsız Maden-İş üyesi Doruk Madencilik ve Elazığ ETİ Gümüş maden işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem devam ediyor.

Bakanlık önünde eylemlerini sürdüren işçiler, "Alparslan Bayraktar çık karşımıza", "Alparslan Bayraktar insan yemeyiz", "Direne direne kazanacağız", "Holdinglere el pençe, madenciye abluka" ve "Ölmek var dönmek yok" sloganlarını attı.

İşçilerin eylemine destek veren YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, yaptığı açıklamada, "Artık yeter. Böyle bir açıklama yaparken ilk söz artık yeter olmalıdır. Maden işçilerimizin Beypazarı'ndan yola çıktığı, buraya yürüdüğü bugün tam 130. günü oldu. Kış, kar, soğuk, yağmur, sıcak demediler ve sokaktalar, eylemdeler, meydandalar, haklarını arıyorlar. Kimse bu işçi arkadaşlarımıza 'ama bu kadar kişinin parası ödendi' diyemez. Son kişinin parası ödenene kadar işçi arkadaşlarımız mücadelesini sürdürecek, biz de onların yanında olacağız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı garantör oldular. Dolayısıyla, son işçinin son kuruşu ödenene kadar ben ne kadar dert sahibiysem, bakanların da o kadar dert sahibi olması gerekiyor" diye konuştu.

"KİMSE BORÇ, HARÇ, HARAÇ İSTEMİYOR, HERKES ALNININ TERİHİ İSTİYOR"

Umut Akdoğan, bu şirketlerin, işçinin hakkını ödememeyi alışkanlık haline getirdiklerini, işçilere ödeme için bugün, yarın diye söz verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Buradan 86 milyonun dikkatini çekiyorum, okulların açılmasına 1 aydan az bir zaman kaldı. Bu arkadaşlarımızın hepsinin çoluk çocuğu nasıl ki bizlerin çoluk çocuğu okula başlıyorsa okula başlayacak. Direnen, zulme maruz kalan, parası ödenmeyen işçi sayısı kaç olursa olsun, son bir işçi arkadaşımız dahi çocuğunun okul masrafını karşılayamayacak durumda olursa herkes, her namuslu insan parasını alıp cebine koymuş olsa bile o bir arkadaşı için bu mücadeleyi sürdürür. Biz buraya gelirken bize 'Yahu nasıl olsa bitti bitiyor. Az kaldı. Ne kadar tutar kaldı ki? Kaç kişinin parası ödenmemiş ki?' laflarını edenlere söylüyorum bunları. Bir kişinin dahi parası ödenmemiş olsa her kişi o bir kişi için mücadele edecektir. Kimse borç, haraç, kazanç istemiyor, herkes alnının terini istiyor.

Madenci arkadaşlarımız bu sıcakta Ankara'nın göbeğinde bu eylemi verirken çok da hoşnut değil kuşkusuz. Ancak hiç hiçbir hoşnutsuzluk emeğin karşılığının patron tarafından sömürülmesinin önüne geçmez. Enerji Bakanımıza sesleniyorum. Gerekirse bu maden şirketinin bütün ruhsatları iptal edilmelidir. Emekçinin alın teri son damlasına kadar ödenmelidir. Arkadaşlarımız hakkını arıyor. Biz sendikanın ve emekçilerin sesini ulaştıramadığı yerlere seslerini ulaştırmak için bugün buradayız. Bir an evvel bu işe garantör olan başta Enerji Bakanlığı olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırıyorum."

Umut Akdoğan, konuşmasının ardından işçilerin arasında yere oturarak, baretleri yere vurma eylemine katıldı. Akdoğan, daha sonra emniyeti arayarak, "Ben Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Enerji Bakanlığının önündeyim, işçilerle birlikte sendikacı arkadaşlar eylem yapıyor. İçeri girip görüşme yapmak istiyorlar. Ancak bakanlık kapıları kilitli, görev kötüye kullanılıyor ve kapı açılmıyor. Sendikacı arkadaşların, avukatların işlerini yapması engelleniyor. Bunun kayıtlara geçmesini istiyoruz. Lütfen tutunak tutulsun. Burası bir kamu kurumu, bu kapının açılması gerekiyor" diyerek şikayette bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Umut Akdoğan'dan Madenci Eylemine Destek - Son Dakika

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