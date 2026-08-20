Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı - Son Dakika
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Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin\'in yeni takımı
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Uşakspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna dikkat çeken bir takviye yaptı. 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi, Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen 39 yaşındaki Yasin Öztekin ile anlaşmaya vardı. Mayıs ayında da Uşakspor'la adı anılan deneyimli futbolcu, gecikmeli olarak takıma katıldı.

Yeni sezon öncesinde kadrosunda büyük bir değişime giden Uşakspor, tecrübeli futbolcu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı. Mayıs ayında Uşakspor'la adı anılan 39 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, yönetimle anlaşmasının ardından takıma katıldı.

UŞAKSPOR'DAN BEŞİNCİ TAKVİYE

Yönetimini, amatör lige düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanlığını yapan Ahmet Çoruhlu'nun devraldığı Uşakspor, eski takımından beşinci transferini gerçekleştirdi.

Uşakspor daha önce İzmir Çoruhlu FK'dan 26 yaşındaki sol kanat Anıl Arıcıoğlu, 39 yaşındaki orta saha Nizamettin Çalışkan, 37 yaşındaki forvet Erhan Şentürk ve 21 yaşındaki sağ bek Burak Gündoğan'ı kadrosuna katmıştı. Yasin Öztekin'in de transfer edilmesiyle İzmir Çoruhlu FK'dan Uşakspor'a geçen futbolcu sayısı beşe yükseldi.

Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı

KARİYERİNE BORUSSIA DORTMUND'DA BAŞLADI

Almanya'da Borussia Dortmund'da kariyerine başlayan Yasin Öztekin, ilerleyen yıllarda Türkiye'ye gelerek Süper Lig'de forma giydi. Deneyimli futbolcu, kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımların formasını da giydi ve şampiyonluk sevinci yaşadı.

GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI

39 yaşındaki Yasin Öztekin, geçen sezon 3'üncü Lig'de iki farklı takımın formasını giydi. Sezonun ilk yarısında Yalova FK'da 6 gol kaydeden deneyimli futbolcu, ikinci yarıda formasını giydiği Çoruhlu FK'da da 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

Yasin Öztekin böylece geçen sezonu toplam 12 golle tamamladı. Tecrübeli oyuncu, yeni sezonda Uşakspor'un başarısı için mücadele edecek.

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Son Dakika Spor Nereden nereye! İşte Yasin Öztekin'in yeni takımı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Salah ın durumu daha vahim Liverpool dan hamsispora :) 0 1 Yanıtla
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