Umut Ege'nin Futbol Sevinci

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşayan kanser hastası 7 yaşındaki Umut Ege Aktaş, taraftarı olduğu Ödemiş Spor'la maç seremonisine çıktı.

Ödemiş Yeni Futbol Sahası'nda oynanan Ödemiş Spor - Gaziemir Gençlik ve Spor karşılaşması seremonisine katılan Aktaş, sahaya Ödemiş Spor'un kaptanı Doğukan Özçimen ile el ele girdi.

Aktaş, takımlarla beraber İstiklal Marşı'nı okudu.

Sevdiği oyuncularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan ve moral bulan Aktaş daha sonra ailesiyle maçı izledi.