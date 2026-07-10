Umut Mürare: Sanat, toplumsal hafızayı canlı tutar - Son Dakika
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Umut Mürare: Sanat, toplumsal hafızayı canlı tutar

10.07.2026 11:22
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Mürare, darbelerin Türkiye'nin demokrasisi üzerindeki etkilerini ve sanatın bu konuda önemini vurguladı.

Sanatçı Umut Mürare, "Geçmişte yaşanan darbeler ve darbe girişimleri, Türkiye'nin demokratik gelişimine, ekonomisine, toplumsal huzuruna ve kültürel hayatına önemli zararlar vermiştir. Bu nedenle, hangi gerekçeyle olursa olsun demokratik düzeni hedef alan müdahalelerin karşısında durmanın ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyorum." dedi.

Mürare, 15 Temmuz hain darbe girişiminin kültürel ve sanatsal etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin siyasal ve toplumsal olarak Türkiye'ye verdiği zarara dikkati çeken Mürare, "15 Temmuz, sadece bir darbe teşebbüsü değil aynı zamanda ülkemizin anayasal düzenine, demokratik kurumlarına ve millet iradesine yönelik ciddi bir tehdit olarak değerlendirilmelidir. Bu nedenle yaşananları unutmadan, geçmişten ders çıkararak demokratik değerleri ve hukuk devletini güçlendirmek büyük önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Türkiye açısından bakıldığında 15 Temmuz, toplumsal hafızada derin izler bırakan bir olay olmuştur"

Mürare, darbe girişiminin, birlik ve beraberlikle hareket etmenin önemini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Türkiye açısından bakıldığında 15 Temmuz, toplumsal hafızada derin izler bırakan bir olay olmuştur. Aynı zamanda milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı bir süreç yaşanmıştır. Bu tür olaylar, toplumun ortak değerler etrafında kenetlenmesinin ve demokratik süreçlere sahip çıkmasının önemini bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminin kültür sanat alanındaki etkilerine de dikkati çeken sanatçı, şunları dile getirdi:

"Kültür ve sanat alanında yaşananlar, edebiyattan sinemaya, müzikten görsel sanatlara kadar birçok esere konu olmuş, hafızayı canlı tutmayı amaçlayan çalışmalar ortaya çıkmıştır. Sanat, böylesine önemli toplumsal olayları gelecek kuşaklara aktaran en güçlü araçlardan biridir. Bu yönüyle kültür ve sanatın, toplumsal hafızayı koruyan, birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren önemli bir işlev üstlendiğini düşünüyorum."

"Farklı görüşlerdeki sanatçıların ortak paydası, demokrasi ve millet iradesine saygı olmalı"

Umut Mürare, darbe ve darbe girişimlerine karşı gösterilen tavrın önemine işaret ederek, "Geçmişte yaşanan darbeler ve darbe girişimleri, Türkiye'nin demokratik gelişimine, ekonomisine, toplumsal huzuruna ve kültürel hayatına önemli zararlar vermiştir. Bu nedenle, hangi gerekçeyle olursa olsun demokratik düzeni hedef alan müdahalelerin karşısında durmanın ortak bir sorumluluk olduğuna inanıyorum." görüşünü paylaştı.

Sanat dünyasının darbelere karşı duruşuna dikkati çeken sanatçı, şöyle konuştu:

"Sanat dünyasının da genel olarak darbelere karşı demokrasi, özgürlük ve hukuk devleti ilkelerini savunan bir duruş sergilemesini son derece değerli buluyorum. Sanat, toplumsal hafızayı canlı tutan, yaşanan acıları unutturmayan ve gelecek nesillere ders niteliğinde mesajlar ulaştıran güçlü bir ifade alanıdır. Farklı görüşlere sahip sanatçıların ortak paydasının demokrasi ve millet iradesine saygı olması gerektiğini düşünüyorum çünkü kültür ve sanat, ayrıştıran değil toplumu bir araya getiren, ortak değerleri güçlendiren önemli bir köprü görevi görmelidir."

Mürare, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin kültür ve sanat dünyasında yapılan çalışmalara değinerek, "Böylesine önemli ve toplumun hafızasında derin izler bırakan olayların doğru, dengeli ve etkileyici bir şekilde anlatılması büyük önem taşıyor. Edebiyat, sinema, belgesel, tiyatro ve müzik gibi sanat dalları, yaşananları yalnızca belgeleyen değil aynı zamanda gelecek nesillere aktaran güçlü araçlardır." dedi.

"Kültür ve sanatın temel işlevlerinden biri toplumsal hafızayı canlı tutmaktır"

Darbe girişimiyle ilgili hafızanın diri tutulması gerektiğini vurgulayan Mürare, "Bugüne kadar 15 Temmuz'u konu alan çeşitli kitaplar, belgeseller, filmler ve sanatsal çalışmalar üretildi. Bunların önemli bir kısmı yaşananların unutulmaması, toplumsal hafızanın korunması ve o gece yaşanan insan hikayelerinin aktarılması açısından değerli katkılar sundu. Bununla birlikte, zaman içinde daha farklı anlatım teknikleriyle sanatsal niteliği yüksek, evrensel dil yakalayabilen ve insan hikayelerini merkeze alan eserlerin sayısının artmasının faydalı olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Başarılı isimlerin sanatsal üretimlerinin darbe ve darbe girişimlerine karşı toplumsal dayanışmanın gelişmesine yönelik sunacağı katkının altını çizen Mürare, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle sinema ve edebiyatta yalnızca olayların kronolojisini aktarmanın ötesine geçerek bireylerin yaşadığı duyguları, fedakarlıkları, toplumsal dayanışmayı ve demokrasinin önemini güçlü karakterler ve etkileyici hikayeler üzerinden anlatan çalışmalar, daha kalıcı etki bırakacaktır. Kültür ve sanatın temel işlevlerinden biri, toplumsal hafızayı canlı tutmaktır. Bu nedenle, farklı disiplinlerde nitelikli eserlerin üretilmeye devam etmesi, hem yaşananların unutulmaması hem de geleceğe önemli bir kültürel miras bırakılması açısından kıymetlidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umut Mürare: Sanat, toplumsal hafızayı canlı tutar - Son Dakika

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