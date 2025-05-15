Çorum Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdede Caddesi'nde 6 Mayıs'ta un fabrikasının paketleme ünitesinde meydana gelen patlamada ağır yaralanan Zülfikar Tutuş (47), tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.
Tutuş'un cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Diğer yaralılardan 6'sının taburcu edildiği, işçilerden Ali T. (41) ve Gazi K'nin (46) ise yanık ünitesinde tedavilerinin devam ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Çorum'daki un fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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