Ünalan, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ünalan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Mustafa Bathiş'in "Özgürlük uçağı", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" fotoğrafını seçen Ünalan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan" adlı fotoğrafını oyladı.

Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafına oy veren Ünalan, "Spor"da ise Piero Cruciatti'nin "Yansıma" adlı karesini seçti.

Ünalan, fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA muhabirlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.