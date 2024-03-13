UNDP Başkanı: Filistin halkına yardım çalışmalarını hiçbir zaman bırakmadık - Son Dakika
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UNDP Başkanı: Filistin halkına yardım çalışmalarını hiçbir zaman bırakmadık

UNDP Başkanı Achim Steiner, Filistin halkına yönelik yardım çalışmalarını hiçbir zaman bırakmadıklarını belirtti. Steiner, Gazze'deki insani acil durum çalışmalarına odaklandıklarını ve Gazze'nin yeniden inşasının yıllar alacağını ifade etti. Ayrıca, Ukrayna'daki insani duruma da değinen Steiner, uluslararası sistemdeki eksikliklerin çatışmalara yol açtığını söyledi.

13.03.2024 23:23
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Achim Steiner, Filistin halkına yönelik yardım çalışmalarını hiçbir zaman bırakmadıklarını söyledi.

Steiner, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, 2023-2024 İnsani Gelişme Raporu'nu açıkladı ve ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

Achim Steiner, "UNDP'nin (Filistinliler için) hiçbir zaman çalışmayı bırakmadığını belirtmek isterim. Çünkü aslında Filistin halkına yardım programını uygulamak için Genel Kurul tarafından görevlendirilmiştir." dedi.

Halihazırda Gazze'de, insani acil durum çalışmalarının nasıl destekleneceği konusundaki eksikliklere odaklandıklarını belirten Steiner, "Hala Gazze'de, Batı Şeria'da personelimiz var ancak açıkçası bizim odak noktamız, erken iyileşmenin yollarının neler olduğunu düşünmek." diye konuştu.

"Gazze'nin yeniden inşası onlarca yıl olmasa da yıllar alacak." diyen UNDP Başkanı, dünyada 1945'ten bu yana, "ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin en fazla olduğu dönemin" yaşandığını bildirdi.

Gazze ile Ukrayna'daki insani duruma da değinen Steiner, şunları kaydetti:

"Bununla başa çıkmanın iki yolu var; o da durup düşünerek, her şeyden önce kendimize ne olduğunu anlamak ve ikinci olarak da insanlık duygusunu kaybetmemektir. Oğlunuz öldürüldüğünde, ister İsrailli ister Filistinli bir anne olun, ister Rus ister Ukraynalı bir anne olun, fark etmez. İlk çıkış noktamız burası, ardından buna kimin sebep olduğu ve sorumluluğun kimde olduğu siyaset alanına girmeye başlıyoruz. ve şu anda İsrail ve Gazze ile ilgili bu tartışmada gördüğümüz acının büyük bir kısmı, sanırım, bazı açılardan, uluslararası sistemimizin yeterince yanıt verememesinin çok kesin bir yansımasıdır. ve bu boşlukta ya da yoklukta insanlar, esasen birbirleriyle çatışmaya girerek harekete geçer."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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