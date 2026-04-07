UNDP'den Türkiye'ye Teşekkür

07.04.2026 14:37
UNDP Başkanı de Croo, Türkiye'nin 2025-2027 dönemi sürdürülebilir kalkınma katkıları için teşekkür etti.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander de Croo, Türkiye'nin 2025–2027 taahhüt çerçevesinde, sürdürülebilir kalkınma ve kriz sonrası iyileşme çalışmaları için UNDP'ye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve UNDP Başkanı Alexander de Croo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin UNDP ile uzun yıllara dayanan iş birliği için teşekkür etti. de Croo, "Sürdürülebilir kalkınma ve kriz sonrası iyileşme çalışmalarına Orta Asya, Avrupa ve ötesinde sağladığınız sürekli katkılar büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

De Croo, "bu ayın başında UNDP'nin web sitesinde yayımlanan ve Türkiye'nin 2025–2027 yılları taahhüt çerçevesinde temel kaynaklara yıllık 1,2 milyon dolar katkı sağladığını" belirten makaleyi de paylaştı. Makaleye göre, "Türkiye'nin katkısı 2026 ödemesini de kapsıyor ve iklim eylemi, kriz sonrası iyileşme, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve kapsayıcı yönetişim projelerini" destekliyor.

Türkiye ayrıca, Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için UNDP Bölgesel Programı'na yıllık 1,8 milyon dolarlık ek katkıda bulunuyor ve İstanbul Bölgesel Ofisi ile Uluslararası Özel Sektör Kalkınma Merkezi'ne desteğini sürdürüyor. UNDP, Türkiye ile iş birliğini COP31 Başkanlığı çerçevesinde iklim eylemi ve döngüsel ekonomi alanlarında da devam ettirmeyi planlıyor.

Kaynak: ANKA

