UNDP Yöneticisi'nden Filistin Açıklaması - Son Dakika
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UNDP Yöneticisi'nden Filistin Açıklaması

Xu Haoliang, Gazze'deki yıkımın büyük olduğunu ve ateşkesin toparlanma için şart olduğunu belirtti.

11.12.2024 23:16
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NEW Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Yöneticisi Xu Haoliang, toparlanma sürecinden bahsedebilmek için ateşkesin şart olduğunu vurgulayarak, "Toparlanma süreci tüm Filistin toprakları için geçerli olmalı. Çünkü durumdan sadece Gazze değil, tüm Filistin toprakları etkileniyor." dedi.

Xu, BM'de düzenlediği basın toplantısında Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği ziyaret hakkında konuştu.

Görevi nedeniyle çok sayıda ihtilaf ve afet bölgesini ziyaret ettiğini aktaran Xu, "Gazze'de gördüğüm yıkımı meslek hayatım boyunca başka hiçbir yerde görmedim." değerlendirmesinde bulundu.

Xu, Dünya Bankasının Gazze'deki altyapı yıkımının maliyetinin yaklaşık 18,9 milyar dolar olduğunu açıkladığını anımsatarak, bunun da yıkımın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bölgede açlığın önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çeken Xu, Gazze'ye geçen aydan beri taze meyve ya da sebzenin giriş yapmadığını kaydetti.

Xu, açlığın özellikle çocuklar üzerindeki etkisine dikkati çekerek, çocukların büyüme için gerekli besinleri alamadığını, insani krizin bu nedenle nesilsel bir soruna da dönüştüğünü söyledi.

Sağlık tesislerinin yoğun darbe aldığını dile getiren Xu, evlerin yıkımı nedeniyle 2.1 milyon insanın derme çatma çadırlar ya da yıkık evlerde kaldığını ifade etti.

Xu, atık yönetiminin de sorun teşkil ettiğini belirterek, insanların kaldığı çadır kampların yanındaki atıklardan gelen kokunun dayanılmaz olduğunu, çözüm üretilmemesi halinde sağlık sorunlarının çok daha fazla artacağını ifade etti.

Toparlanma sürecinden bahsedebilmek için ateşkesin şart olduğunu vurgulayan Xu, "Toparlanma süreci tüm Filistin toprakları için geçerli olmalı. Çünkü durumdan sadece Gazze değil, tüm Filistin toprakları etkileniyor." dedi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNDP Yöneticisi'nden Filistin Açıklaması - Son Dakika

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