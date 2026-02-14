Yeni Atamalar Resmi Gazete'de Yayınlandı

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla UNESCO Daimi Temsilciliği ve Senegal Büyükelçiliği'ne yeni atamalar yapılırken, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünde de görev değişikliği gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çeşitli görevlere yeni atamalar yapıldı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul atandı.

Aynı karar doğrultusunda, Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu getirildi.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı. Bu suretle boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Ünal Eryılmaz atandı.