UNESCO\'dan Çin Bahar Bayramı\'na Onur

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BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Çin halkının geleneksel yeni yıl kutlamalarındaki sosyal faaliyetlerini içeren Bahar Bayramı'nı, İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne aldı.

Karar, 2-7 Aralık tarihleri arasında Paraguay'da düzenlenen 19. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda alındı. Komite, festivali, Çin toplumunun tamamını kapsayan geniş ritüel yelpazesi ve benzersiz kültürel öğeleriyle bu listeye dahil etti.

UNESCO, geleneksel Çin Ay Yeni Yılı'nın başlangıcını işaret eden Bahar Bayramı'nın, iyi şans dilekleri, aile buluşmaları gibi çeşitli sosyal uygulamaları içerdiğini ve ayrıca yaşça büyükler tarafından planlanan etkinlikler ile topluluklar tarafından düzenlenen şenlikli halk etkinliklerinin bu kutlamaların bir parçası olduğunu vurguladı.