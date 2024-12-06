UNESCO\'dan Çin\'e Üç Yeni Kültürel Ek

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ASUNCİON, 6 Aralık (Xinhua) -- UNESCO perşembe günü eğirme, boyama, dokuma ve işlemeyi içeren geleneksel Li tekstil tekniklerini, Çin'in Sichuan eyaletinde kutlanan Qiang Yeni Yıl festivalini ve Çin ahşap kemer köprülerinin inşasına yönelik geleneksel tasarım ve uygulamalarından oluşan Çin'e ait üç kültürel unsuru İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne ekledi. Çin'e ait bu üç kültürel unsur, 2009 yılında Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmişti.