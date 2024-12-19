UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı Safranbolu\'da Başladı

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(KARABÜK) - UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı'nın üçüncü modülü, 17 Aralık 2024 itibarıyla Safranbolu'da başladı. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Akademi tarafından düzenlenen ve Safranbolu Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı program, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun 30'uncu yılını kutlarken, yerel yönetim temsilcilerine UNESCO süreçleri ve miras yönetimi konularında bilgi aktarmayı amaçlıyor.

UNESCO Dünya Mirası ve Yerel Yönetimler Eğitim Programı'nın üçüncü modülü Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alışının 30'uncu yılı dolayısıyla Safranbolu Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programlarla başladı.

Programa Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, eski Safranbolu Belediye Başkanı Kızıltan Ulukavak, Prof. Dr. Reha Günay, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Türkiye'nin önde gelen mimarları, mimar Cengiz Kabaoğlu ve mimar Gülgün Kabaoğlu katıldı.

UNESCO süreci ve Safranbolu'nun koruma hikayesi ele alınıyor

Program, ÇEKÜL Akademi'nin bilgilendirme konuşmalarıyla başladı. Başkan Köse, açılış konuşmasında kentin UNESCO sürecindeki yerini ve bu süreçte elde edilen kazanımları vurguladı. Program Safranbolu'nun UNESCO'ya dahil edilme sürecinde belediye başkanlığı yapan Kızıltan Ulukavak, Safranbolu İmar ve Şehircilik Müdürü Başak Dökmeci, mimar Cengiz Kabaoğlu, mimar Gülgün Kabaoğlu, tarihçi Mehmet Kütükçüoğlu tarafından yapılan sunumlar ile devam etti.

Programın tüm modüllerine, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yerel yönetim temsilcileri ve uzmanlar katıldı. Katılımcılar arasında Kula Belediyesi, Fatih Belediyesi, Karatay Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Mudanya Belediyesi, Kütahya Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Safranbolu Belediyesi yer aldı.