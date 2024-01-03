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UNESCO Kentinin İlk Yabancı Kafilesi Ruslar Oldu

Rusya'dan gelen Astoria Grande gemisi, yeni yılda Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden ilk yabancı kafile oldu. Gemide bulunan Rus turistler, Safranbolu'nun tarihi ve Osmanlı mimarisine hayran kaldı. Çikolata müzesi ve tarihi kenti gezen turistler, alışveriş yaparak ayrıldı.

UNESCO Kentinin İlk Yabancı Kafilesi Ruslar Oldu
03.01.2024 - 23:18,
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UNESCO kentinin ilk yabancı kafilesi Ruslar oldu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini yeni yılda ilk ziyaret eden kafile Ruslar oldu.

Rusya'dan yola çıkan Astoria Grande gemisi, bu sabah saat 07: 30 Amasra Limanı'na ulaştı. Yeni yılın ilk seferinde Astoria Grande gemisi 1082 Rus yolcu 426 personel ila Amasra Limanı'na demir attı. Kruvaziyerdeki Rus turistlerden 45'İ Safranbolu ilçesine gelerek tarihte yolculuk yaptı. " Osmanlı'nın parmak izi", "açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" gibi unvanlarla anılan tarihi ilçeye gelen Rus turistler, Osmanlı mimarisine hayran kaldı. Çikolata müzesi ve tarihi kentti gezen turistler alışveriş yaptıktan sonra kentte ayrıldı.

Safranbolu'ya ilk defa geldiğini belirten İrina Tarakanova, "Böyle bir antik kenti gördüğüm için çok mutluyum. UNESCO'nun koruması altında olan bir yer. Böyle bir yerde daha önce hiç bulunmamıştım. Buradaki insanlar çoğu şeker ve lokumları ikram ediyorlar. Türk kahvesi ve tatlılar çok lezzetli. Çok güzellerdi" dedi.

Kaynak: İHA
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