 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması - Son Dakika
Üye Girişi

UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması

UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor. 1980 yılında, Mardinkapı kısmında çimento dükkanı olarak kullanılan yerde surun bir kısmına 1982 yılında tuğla eklentisi yapıldı. 41 yıldır yamalanan tuğlalar, asırlık surlarda dikkat çekiyor.

22.12.2023 - 09:24,
Abone Ol

UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması

DİYARBAKIR - UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 5 bin yıllık Diyarbakır Surları'nda 1982 yılında yamalanan tuğlalar dikkat çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır Surları, tüm ihtişamıyla varlığını sürdürüyor. 1980 yılında, Mardinkapı kısmında çimento dükkanı olarak kullanılan yerde surun bir kısmına 1982 yılında tuğla eklentisi yapıldı. 41 yıldır yamalanan tuğlalar, asırlık surlarda dikkat çekiyor. O dönemde çimento dükkanı olan Aziz Kanat (59), çocuklar düşmesin diye kendileri tuğlaları eklediklerini söyledi.

"O zaman kimse kulak asmıyordu" diyen Kanat, "Orası da kapıydı madde bağımlıları oraya gelmesin diye elimizle kapattık. 1980'den beri buradayız, 1982'de elimizle burayı kapattık" dedi.

UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır Surları, Dünya, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması - Son Dakika


09:08
Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56
İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52
Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:32
Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27
İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27
32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
08:07
Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:57
Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor

Son Dakika
09:08 Hamas liderinin ofisi de oradaydı! İsrail, Filistin devlet kurumlarının bulunduğu bölgeyi yerle bir etti
08:56 İmamoğlu metroda! Yürüyen bantın çalışmamasına yapılan yorumlar kırdı geçirdi
08:52 Kardeşlerim dizisinin genç oyuncusu Dilara Sümbül, yumurtalık kistinin patlamasıyla hastaneye kaldırıldı
08:32 Uyuşturucu baronu Zafer Ramadan Mersin'de yakalandı
08:27 İsrail kana doymuyor! Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bini aştı
08:27 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 304 şüpheli yakalandı
08:07 Prag'da üniversiteyi kana bulayan saldırgan geçen hafta da ormanda 2 kişiyi öldürmüş
07:57 Honda, yakıt pompasındaki kusur nedeniyle 2,6 milyon aracını geri çağırıyor
07:34 YSK'dan yeni genelge! Siyasi partiler seçim sonuçlarını anlık takip edebilecek
07:21 Ataşehir'de yol kenarına park edilmiş otomobilin içinde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 10:06:12. #1.13#
SON DAKİKA: UNESCO mirasındaki 5 bin yıllık surlarda 41 yıllık tuğla yaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement