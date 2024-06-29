UNICEF: Filistin'de altyapı yok ediliyor, çocukların güvenliği tehlikede

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin'de altyapının yok edildiğini ve bunun çocukların güvenliğini etkilediğini belirtti.

UNICEF, X hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Şeria ve Gazze'de, İsrail tarafından yok edilen altyapıya dikkati çekti.

Paylaşımda, "Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları kritik altyapıyı yok ediyor ve çocukların güvenliğini ve refahını etkiliyor." ifadesi kullanıldı.

Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze'ye de işaret edilen paylaşımda, "Gazze. Batı Şeria. Çocukların her yerde barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.