UNICEF: Filistin'de altyapı yok ediliyor, çocukların güvenliği tehlikede - Son Dakika
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UNICEF: Filistin'de altyapı yok ediliyor, çocukların güvenliği tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin'de altyapının yok edildiğini ve bunun çocukların güvenliğini etkilediğini belirtti. UNICEF, Batı Şeria ve Gazze'de, İsrail tarafından yok edilen altyapıya dikkati çekti. Şiddet olaylarının kritik altyapıyı yok ettiği ve çocukların güvenliğini ve refahını etkilediği vurgulandı. UNICEF, Gazze ve Batı Şeria'da çocukların her yerde barışa ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

29.06.2024 19:03
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Filistin'de altyapının yok edildiğini ve bunun çocukların güvenliğini etkilediğini belirtti.

UNICEF, X hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Şeria ve Gazze'de, İsrail tarafından yok edilen altyapıya dikkati çekti.

Paylaşımda, "Batı Şeria'da devam eden şiddet olayları kritik altyapıyı yok ediyor ve çocukların güvenliğini ve refahını etkiliyor." ifadesi kullanıldı.

Batı Şeria'nın yanı sıra Gazze'ye de işaret edilen paylaşımda, "Gazze. Batı Şeria. Çocukların her yerde barışa ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Filistin'de altyapı yok ediliyor, çocukların güvenliği tehlikede - Son Dakika

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