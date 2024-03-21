UNICEF: Gazze'de yaşananlar çocuklara karşı savaş

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze'de yaşananları "çocuklara karşı savaş" olarak adlandırdıklarını belirterek, Gazze'nin şu anda çocuklara uygun olmadığını ifade etti.
Bir süredir İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çalışmalarını yürüten Elder, bölgedeki son durum ve tanık olduklarına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Gazze'yi 7 Ekim 2023 saldırılarının ardından ikinci kez ziyaret ettiğini belirten Elder, "Çok fazla çaresizlik var. İnsanlar çok yorgun, birçok kişi aç. Refah'a yönelik çılgın bir askeri saldırı (kara saldırısı) fikrinin gerçekleşebileceğine dair hala büyük bir korku var." dedi.
Elder, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni ziyaret ettiğini ve buranın perişan durumda olduğunu vurguladı.
"Özellikle yaralı çocuklar için hizmet veren çok kritik bir hastane olan Nasır, artık hizmet veremiyor. İki ayrı hastaneyi daha ziyaret ettim, hastaneler çok yoğun." ifadesini kullanan Elder, hastane çalışanlarının sürekli tıbbi malzeme eksikliğine dikkati çektiğini bildirdi.
Elder, UNICEF olarak hastanelere çok sayıda tıbbi malzeme ulaştırabildiklerine işaret ederek, özellikle Gazze'nin kuzeyine daha fazla yardım ulaştırmaları gerektiğini söyledi.
Gazze'de bulunan 36 hastaneden 20'den fazlasının hizmet veremediğinin altını çizen Elder, Gazze'deki çocuklarla ilgili şunları anlattı:
"(Gazze'de) Kesinlikle en çok zarar görenlerin çocuklar olduğunu düşünüyorum. UNICEF burada yaşananları 'çocuklara karşı savaş' olarak adlandırıyor. Normalde buradaki gibi tüm krizlerde, savaşlar en savunmasız olan çocukları incitir. Ancak normalde kayıpların yaklaşık yüzde 20'si çocuklardan oluşurken Gazze'de bu rakam yüzde 40'a yakın. 10 binden fazla çocuk öldürüldü ve sayı artmaya devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Bu çocuklar için kesinlikle yıkıcı bir durum. Birçok çocuk aç ve kıtlık yaşanması an meselesi."
"Gazze şu anda çocuklara göre bir yer değil"
Gazze'deki çocukların çok fazla psikolojik strese maruz kaldığını belirten Elder, bu çocukları tedavi etmenin tek yolunun "ateşkesin sağlanması" olduğunu kaydetti.
Elder, "Gazze'de ateşkes sağlanana kadar çocuklar savaş bölgesinde yaşamaya devam edecek. Gazze şu anda çocuklara göre bir yer değil ancak burada 1 milyondan fazla çocuk var. Ateşkes sağlanmalı ve çocukların ihtiyaç duydukları tüm bakımı almalarını sağlamalıyız." diye konuştu.
Filistinlilerin güçlü bir toplum olduğunu vurgulayan Elder, bu insanların savaşın sona ermesi ve uluslararası toplumun desteğiyle geleceklerini yeniden inşa edebileceklerini bildirdi.
Elder, "Gazze'de yapılacak çok şey var. Evlerin ve binaların üçte ikisi harap durumda. (Savaş sonrası) Çocukların yaşadığı psikolojik travma, ele alınması gereken çok büyük bir alan olacak. Savaş devam ederse, çocuklar zihinsel baskı yaşarsa ve iş gücünün bir parçası olma becerilerini kazanamazsa, o zaman demografik bir felaket yaşanabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Gazze'ye yardımların girdiğine ancak bunun yeterli seviyede olmadığına dikkati çeken Elder, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Gıda Programı (WFP) kuruluşlarının sahada olduğunu ancak ihtiyaçların arzı aştığını belirtti.
"Burası insanlar için çok zor bir yer"
Elder, Gazze'ye daha fazla yardım girişine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, karadan yardımların girişine daha az kısıtlama yapılması ve insani yardım ekiplerinin işlerini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Han Yunus bölgesindeki binalar, üniversiteler ve evlerin moloz olduğunu bildiren Elder, "20 yıllık BM kariyerimde bu kadar yıkıcı bir durum gördüğümü sanmıyorum." ifadesini kullandı.
Elder, Refah'ta insansız hava araçlarının seslerinin duyulduğunu ve her zaman korkunun hakim olduğunu belirterek, "Burası çok kalabalık, insanlar yerlerde ve çadırlarda yaşıyor. Temizlik konusunda gerçek bir sorun var çünkü çok fazla insan var. Su ve temizlik sistemi arızalı. Burası insanlar için çok zorlu bir yer ve güvenli bir yer olmasını umuyorlar." diye konuştu.
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