UNICEF raporuna göre 21 ülkede her 5 çocuktan 1'i dijital cinsel istismara uğruyor - Son Dakika
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UNICEF raporuna göre 21 ülkede her 5 çocuktan 1'i dijital cinsel istismara uğruyor

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UNICEF'in 21 ülkede 12-17 yaş arası çocuklarla yaptığı araştırmaya göre, çocukların 5'te 1'i cinsel sömürü ve istismara maruz kalıyor. Vakaların yaklaşık yüzde 60'ı sosyal medya platformlarında yaşanırken, çocukların yüzde 1'inden azı durumu yetkili makamlara bildiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bir yıl içinde 21 ülkede 12 ila 17 yaşlarındaki çocukların 5'te 1'inin cinsel sömürü ve istismara maruz kaldığını bildirdi.

UNICEF, çocuklara yönelik teknoloji destekli cinsel sömürü ve istismarı ele aldığı "Çocukların gözünden: Dijital Teknolojiler Çocuk İstismarını Nasıl Kolaylaştırıyor?" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, 21 ülkeden 15 milyon çocuğun istenmeyen cinsel içeriklere maruz kaldığı, 9 milyon çocuğun iradeleri dışında cinsel içerikli sohbetlere katılmaya ya da cinsel içerikli görselleri paylaşmaya zorlandığı ve 4 milyon çocuğun cinsel görsellerinin paylaşıldığı belirtildi.

İncelenen ülkelerdeki çocukların 5'te 1'inin bu tarz cinsel sömürü ve istismara maruz kaldığı bildirildi. Ayrıca, raporda çocukların her vakayı bildirmediği göz önüne alınarak gerçek rakamların daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Teknoloji kaynaklı cinsel sömürü ve istismarların yarısından fazlası sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşiyor ve yüzde 1'inden azı yetkili makamlara bildiriliyor.

Rapora göre vakaların yüzde 60'a yakını sosyal medya platformlarında, yüzde 14'ü de çevrim içi oyun platformlarında yaşanıyor.

"Birçok çocuk kimden yardım isteyeceğini bilemeden sessizce acı çekiyor"

Raporda görüşlerine yer verilen UNICEF Direktörü Catherine Russell, "Bu rapor, çok acı verici bir gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. İncelenen ülkelerdeki 20 milyondan fazla çocuk, genellikle öğrendikleri, oynadıkları ve arkadaşlarıyla iletişim kurdukları dijital ortamlarda istenmeyen müstehcen içeriklere maruz kalmış ya da çevrim içi istismara uğramıştır." ifadelerini kullandı.

Bu durumun çok fazla duygusal ve zihinsel strese yol açtığına işaret eden Russell, "Birçok çocuk kimden yardım isteyeceğini bilemeden sessizce acı çekiyor. Görmezden gelemeyiz." uyarısında bulundu.

Hükümetler, teknoloji şirketleri ve paydaşlara "dijital çağda çocukların korunması" çağrısı

Raporda hükümetler, teknoloji şirketleri ve paydaşlara dijital çağda çocukların daha iyi korunması için çağrıda bulunuldu ve bazı çözüm önerileri sunuldu.

Bu çözüm önerileri arasında dijital platformların daha güvenli hale getirilmesi, ilgili kanunlar ve düzenlemelerin güçlendirilmesi, çocukların güvenebileceği ihbar ve destek sistemlerinin kurulması, ekonomik dezavantajların azaltılması gibi maddeler yer alıyor.

Rapor kapsamında 21 ülkeden yaşları 12 ile 17 arasında değişen ve internet kullanan 21 bine yakın çocuk incelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNICEF raporuna göre 21 ülkede her 5 çocuktan 1'i dijital cinsel istismara uğruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: UNICEF raporuna göre 21 ülkede her 5 çocuktan 1'i dijital cinsel istismara uğruyor - Son Dakika
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