UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olayları artıyor - Son Dakika
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UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olayları artıyor

UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olayları artıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını bildirdi. UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde silahlı gruplar ve çatışmalardan çocukların olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi. Açıklamada, 2023'ün son 3 ayında Mali, Burkina Faso ve Nijer'de çocuklara yönelik ağır ihlallerin önceki üç aya kıyasla yüzde 70 arttığı belirtildi. Söz konusu ülkelerdeki askeri darbelere dikkat çekilen açıklamada, silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve çatışmalarda kullanılan çocukların hayatını kaybettiği veya sakatlandığı ifade edildi. ABD merkezli Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından geçen sene yayımlanan raporda, Afrika kıtasında faaliyet gösteren silahlı örgütlerin sayısının son 10 yılda arttığı bilgisine yer verilmişti.

30.05.2024 15:23
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olaylarının önemli ölçüde arttığını bildirdi.

UNICEF Batı ve Orta Afrika Bölge Direktörü Gilles Fagninou tarafından yapılan açıklamada, Sahel bölgesinde silahlı gruplar ve çatışmalardan çocukların olumsuz etkilendiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, 2023'ün son 3 ayında Mali, Burkina Faso ve Nijer'de çocuklara yönelik ağır ihlallerin önceki üç aya kıyasla yüzde 70 arttığı belirtildi.

Söz konusu ülkelerdeki askeri darbelere dikkat çekilen açıklamada, silahlı gruplar tarafından kaçırılan ve çatışmalarda kullanılan çocukların hayatını kaybettiği veya sakatlandığı ifade edildi.

ABD merkezli Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından geçen sene yayımlanan raporda, Afrika kıtasında faaliyet gösteren silahlı örgütlerin sayısının son 10 yılda arttığı bilgisine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Burkina Faso, Orta Afrika, Afrika, Nijer, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF: Sahel ülkelerinde çocuklara yönelik şiddet olayları artıyor - Son Dakika

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