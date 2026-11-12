UNICEF Sözcüsü Elder, Sudan'da İHA ve kuraklığın su krizini ağırlaştırdığını belirtti - Son Dakika
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UNICEF Sözcüsü Elder, Sudan'da İHA ve kuraklığın su krizini ağırlaştırdığını belirtti

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UNICEF Sözcüsü Elder, Sudan\'da İHA ve kuraklığın su krizini ağırlaştırdığını belirtti
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UNICEF Sözcüsü Elder, Sudan'da çatışmalar nedeniyle hiçbir yerin güvende olmadığını belirterek İHA saldırıları ve kuraklığın su krizini ağırlaştırdığını söyledi. Elder, milyonlarca insanın yerinden edildiğini ve Sudanlı anneler ile çocukların koşullarının kötüleştiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle hiçbir yerin güvende olmadığını belirterek, "Milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda ve korkunç koşullarda yaşıyor. Sudanlı anneler, kız çocukları ve erkek çocuklar için durumu çok daha kötü hale getiren şey, insansız hava araçları (İHA) ile kuraklığın, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya gelmiş olmasıdır." dedi.

Elder, kısa süre önce ziyaret ettiği, çatışmaların yaşandığı Sudan'daki duruma ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Sudan'da yaşanan trajik durumun giderek daha kötüye gittiğine dikkati çeken Elder, hayatın normal şartlarda sürdürülmesi için güvenli ortamın bulunmadığını??????? söyledi.

Elder, "Ölümcül su kısıtlamaları, su kıtlığı ve ölümcül gıda yokluğuyla karşı karşıyayız. Artık hiçbir yer güvenli değil. Sudanlılar, İHA'lar söz konusu olduğunda nereye gideceklerini bilemiyorlar. Milyonlarca insan yerinden edilmiş durumda ve korkunç koşullarda yaşıyor. Sudanlı anneler, kız çocukları ve erkek çocuklar için durumu çok daha kötü hale getiren şey, insansız hava araçları ile kuraklığın, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya gelmiş olmasıdır." diye konuştu.

"Su konusunda da durum kritik"

Herkesin uyardığı El Nino iklim olgusunun Sudan'da etkisini gösterdiğini ve büyük yıkıma yol açtığını anlatan Elder, Sudan'da ekim döneminin ve tahıl hasadının kaçırılmasının herkes için "daha az gıda" anlamına geldiğine işaret etti.

Elder, şunları kaydetti:

"Yetersiz beslenmeyi önlemek ya da halihazırda yetersiz beslenenlerin hastalıklara yakalanmasını engellemek için hayati önem taşıyan su konusunda da durum kritik. Ekimde, enerji santrallerine bu savaşın başka hiçbir döneminde görülmediği kadar çok İHA saldırısı gerçekleşti. Neredeyse günaşırı saldırı düzenlendi. Elektrik santralleri su demektir çünkü su pompaları elektrikle çalışır, arıtma işlemleri elektrikle gerçekleşir. Dolayısıyla Sudanlı çocuklar, İHA ve kuraklık olmak üzere her iki taraftan da saldırı altındalar."

İHA saldırıları ve kuraklığın doğrudan su meselesiyle bağlantılı olduğunun altını çizen Elder, Sudan tarihinde hem insanlar hem de doğa tarafından suyun böylesine tehdit altında olduğu bir dönemin görülmediğini belirtti.

"Uluslararası toplumun Sudan'a silah akışını kısıtlama noktasında harekete geçmesi gerekiyor"

Elder, "Sudan halkı üç şey istiyor: Barış, eğitim ve su. İHA'lar, bu üç şeye de saldırıyor ancak Sudanlılar birbirlerine destek olmaya devam ediyorlar. Bu, gerçekten takdire şayan." dedi.

Sudan'da birçok kişiden dehşet verici hikayeler dinlediğini aktaran Elder, bu insanların her şeye rağmen gösterdikleri kararlılığı takdir etti.

Elder, "Sudanlılar, eğitimde, sağlıkta ve mümkün olan her alanda birbirlerinin yanında durmaya devam edecekler ancak sadece iyi niyetle hayatta kalamazlar. Uluslararası toplumun hem maddi destek konusunda elini taşın altına koyması hem de Sudan'a silah akışını kısıtlama noktasında harekete geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
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