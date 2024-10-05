UNICEF Sudan'a 1.4 Milyon Aşı Gönderdi

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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini bildirdi.

UNICEF'ten konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkede yayılan kolera salgınıyla mücadele etmek için 1,4 milyon doz ağızdan kolera aşısının uçakla Port Sudan'a ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, temel amacın çocukları korumak olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni aşıların UNICEF'in geçen ay yolladığı 404 bin doza ilave gönderildiği belirtildi.

Sudan'da Temmuz 2024'ten bu yana yaklaşık 18 bin kolera vakasının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ölü sayısının ise 550'ye ulaştığı bildirildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde, salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Sudan'da koleranın yanı sıra sıtma, dengue ateşi ve kızamıkla mücadele sürüyor.

UNICEF'e göre 5 yaş altı 3,4 milyon çocuk, salgın hastalık kapma riski altında bulunuyor.