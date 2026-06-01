UNICEF'ten Ebeveynlere Destek Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

UNICEF'ten Ebeveynlere Destek Çağrısı

01.06.2026 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNICEF, çocukların sağlıklı gelişimi için ebeveynlere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi dolu aile ortamında büyümelerinin önemini vurgulayarak, çocuk yetiştirirken yalnız kalan ebeveynlere destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), ailelerin ve ebeveynlerin çocukların gelişimindeki kritik rolüne dikkati çekmek amacıyla 1 Haziran'ı 2012'de "Dünya Ebeveynler Günü" ilan etti.

Bu yılın teması, UNICEF tarafından "Ebeveynler İçin Birlikte" olarak belirlendi.

Ebeveynlerin çocuk gelişimindeki rolü hayati

UNICEF'ten yapılan açıklamada, çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan ebeveynlere destek çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre ebeveynler, çocukların gelişiminde hayati rol üstleniyor, bakımları ve korunmaları konusunda birincil sorumluluk da ailelere ait.

Çocukların sağlıklı gelişimleri için mutlu aile ortamında, sevgi ve anlayış dolu atmosferde büyümeleri gerekiyor.

Çalışmalar, ebeveynlerin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarının kimlik gelişimi üzerinde belirleyici role sahip olduklarını ortaya koyuyor.

"Oyun ve sevgi dolu bir aile vazgeçilmezdir"

Ebeveynler, çocukların gelişiminde en etkili kişiler ve bu, yalnızca onların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değil. Ebeveynler, çocuklarının fiziksel gelişimlerinin yanı sıra beyin gelişimlerini de destekliyor.

Şarkı söylemekten oyun oynamaya, çocukları kucaklamaktan düzenli günlük rutinler oluşturmaya ve onları tehlikelerden korumaya kadar uzanan bakım süreçleri, çocukların yalnızca hayatta kalmaları için değil potansiyellerini tam gerçekleştirebilmeleri açısından da hayati önem taşıyor.

Oyun ve sevgi dolu aile ortamı, çocukların gelişimi için vazgeçilmez unsurlar.

"Bakım verenler yalnız bırakılmamalı"

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldıkları, ebeveynlerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal zorlukların giderek arttığı belirtilen açıklamada, "Ebeveynlik, bir yolculuktur. Sevgi, zorluklar ve bitmek bilmeyen bir öğrenme süreciyle dolu bir yolculuk." ifadeleri kullanıldı.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde en kritik rolü üstlenen ebeveynlerin, dünya genelinde artan sosyoekonomik baskılarla mücadele ettikleri bildirildi.

Kovid-19 salgını ve sonrasındaki süreçte ebeveynlerin çocuklar üzerindeki rolünün daha da arttığı, özellikle okulların kapalı olduğu dönemlerde ailelerin sorumluluklarının çoğaldığı vurgulanan açıklamada, "Ebeveynlik, tek bir kişinin ya da ailenin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Özellikle kırılgan topluluklarda ve insani kriz bölgelerinde yaşayan ebeveynler en ağır yükü taşımakta, kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmektedir. Çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmeleri için ebeveynlerin düzenli desteklenmesi, bir devlet ve toplum politikası olmalıdır." çağrısında bulunuldu.

UNICEF, bakım verenlerin yalnız bırakılmamaları gerektiğini, bu kapsamda dünya genelinde ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerini desteklemek amacıyla kapsamlı programlar yürüttüğünü vurguladı.???????

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNICEF'ten Ebeveynlere Destek Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayısın son gününde kar sürprizi Mahsur kalan vatandaşlar var Mayısın son gününde kar sürprizi! Mahsur kalan vatandaşlar var
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu 370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı Görevi başında şehit düşen Yusuf Ergün, ebediyete uğurlandı
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey... Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle

11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:55
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
Fener taraftarını delirten Ederson orta sahadan gol yedi, sonrasında olanlara inanamadı
10:33
ABD’li yayıncıya İstanbul’da taksi şoku Kartından 7 bin 300 TL çektiler
ABD'li yayıncıya İstanbul'da taksi şoku! Kartından 7 bin 300 TL çektiler
10:32
Ev sahipleri dikkat Bugün son gün, ödemeyene ceza var
Ev sahipleri dikkat! Bugün son gün, ödemeyene ceza var
09:57
Netanyahu: Beyrut’un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Netanyahu: Beyrut'un güneyindeki hedeflere saldırı talimatı verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 11:20:35. #7.13#
SON DAKİKA: UNICEF'ten Ebeveynlere Destek Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.