UNICEF'ten Ebeveynlere Destek Çağrısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların sağlıklı gelişimi için sevgi dolu aile ortamında büyümelerinin önemini vurgulayarak, çocuk yetiştirirken yalnız kalan ebeveynlere destek çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), ailelerin ve ebeveynlerin çocukların gelişimindeki kritik rolüne dikkati çekmek amacıyla 1 Haziran'ı 2012'de "Dünya Ebeveynler Günü" ilan etti.

Bu yılın teması, UNICEF tarafından "Ebeveynler İçin Birlikte" olarak belirlendi.

Ebeveynlerin çocuk gelişimindeki rolü hayati

UNICEF'ten yapılan açıklamada, çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan ebeveynlere destek çağrısında bulunuldu.

Açıklamaya göre ebeveynler, çocukların gelişiminde hayati rol üstleniyor, bakımları ve korunmaları konusunda birincil sorumluluk da ailelere ait.

Çocukların sağlıklı gelişimleri için mutlu aile ortamında, sevgi ve anlayış dolu atmosferde büyümeleri gerekiyor.

Çalışmalar, ebeveynlerin çocukluk ve ergenlik dönemlerinde çocuklarının kimlik gelişimi üzerinde belirleyici role sahip olduklarını ortaya koyuyor.

"Oyun ve sevgi dolu bir aile vazgeçilmezdir"

Ebeveynler, çocukların gelişiminde en etkili kişiler ve bu, yalnızca onların fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değil. Ebeveynler, çocuklarının fiziksel gelişimlerinin yanı sıra beyin gelişimlerini de destekliyor.

Şarkı söylemekten oyun oynamaya, çocukları kucaklamaktan düzenli günlük rutinler oluşturmaya ve onları tehlikelerden korumaya kadar uzanan bakım süreçleri, çocukların yalnızca hayatta kalmaları için değil potansiyellerini tam gerçekleştirebilmeleri açısından da hayati önem taşıyor.

Oyun ve sevgi dolu aile ortamı, çocukların gelişimi için vazgeçilmez unsurlar.

"Bakım verenler yalnız bırakılmamalı"

Dünya genelinde milyonlarca kişinin çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kaldıkları, ebeveynlerin karşılaştıkları ekonomik ve sosyal zorlukların giderek arttığı belirtilen açıklamada, "Ebeveynlik, bir yolculuktur. Sevgi, zorluklar ve bitmek bilmeyen bir öğrenme süreciyle dolu bir yolculuk." ifadeleri kullanıldı.

Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerinde en kritik rolü üstlenen ebeveynlerin, dünya genelinde artan sosyoekonomik baskılarla mücadele ettikleri bildirildi.

Kovid-19 salgını ve sonrasındaki süreçte ebeveynlerin çocuklar üzerindeki rolünün daha da arttığı, özellikle okulların kapalı olduğu dönemlerde ailelerin sorumluluklarının çoğaldığı vurgulanan açıklamada, "Ebeveynlik, tek bir kişinin ya da ailenin tek başına üstlenebileceği bir sorumluluk değildir. Özellikle kırılgan topluluklarda ve insani kriz bölgelerinde yaşayan ebeveynler en ağır yükü taşımakta, kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmektedir. Çocukların hayata iyi bir başlangıç yapabilmeleri için ebeveynlerin düzenli desteklenmesi, bir devlet ve toplum politikası olmalıdır." çağrısında bulunuldu.

UNICEF, bakım verenlerin yalnız bırakılmamaları gerektiğini, bu kapsamda dünya genelinde ebeveynlerin çocuk yetiştirme süreçlerini desteklemek amacıyla kapsamlı programlar yürüttüğünü vurguladı.