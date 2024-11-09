UNICEF'ten Gazze'de Kıtlık Uyarısı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olmasının son derece endişe verici olduğunu belirterek, çocukların yetersiz beslenmeden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çekti.

Russell, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Hayat kurtarmak için acil adım atılmasının gerekli olduğunun altını çizen Russell, engelsiz insani yardım erişimi ve ticari mal sevkiyatının önemine işaret etti.

Russell, "Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olması son derece endişe verici." ifadesini kullandı.

UNICEF İcra Direktörü, çocukların yetersiz beslenmeden en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çekti.

BM Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın son raporunda, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık yaşanma ihtimalinin yakın olduğu bildirilmişti.