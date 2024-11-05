UNICEF'ten Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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UNICEF'ten Lübnan'a Ateşkes Çağrısı

UNICEF, Lübnan'daki çocukların eğitim için acil ateşkes talep etti. 387.000 çocuk okula dönmeli.

05.11.2024 12:02
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BEYRUT, 5 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'daki çocukların eğitimlerine geri dönebilmesi için acil ve uzun süreli ateşkes çağrısında bulundu.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Çatışmanın çocuklar, öğretmenler ve okullar üzerindeki olumsuz etkisi halihazırda felaket boyutlarına ulaştı. Çocukların refahını, güvenliklerini, gelecek beklentilerini ve ülkenin toparlanmasını tehlikeye atacak kayıp bir okul yılının önlenmesi için bu durumun acil olarak tersine çevrilmesi gerekiyor" dedi.

UNICEF, Lübnan Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yaklaşık 387.000 çocuğun okula geri dönmesine destek olmak amacıyla çabaların sürdürüldüğünü ve bu çabaların, ülkedeki yerinden edilmiş kişiler için barınma yeri olarak kullanılmayan 326 devlet okulunun faaliyetlerine devam etmesini sağlamayı da kapsadığını belirtti.

Açıklamada, bu okulların ders kitapları gibi gerekli öğretim materyallerine sahip olmasının yanı sıra, çocukların çatışmanın etkileriyle başa çıkmalarına yardımcı olmak için hayati öneme sahip psikososyal destek ve sağlık taramaları sunabilmeleri amacıyla gerekli finansmanı alacakları ifade edildi.

Ekim ayında başlaması planlanan Lübnan'daki yeni eğitim-öğretim yılı, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel UNICEF'ten Lübnan'a Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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