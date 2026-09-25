UNICEF, Yemen'de 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığını açıkladı - Son Dakika
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UNICEF, Yemen'de 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığını açıkladı

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UNICEF Yemen Temsilcisi Akhil Iyer, Yemen'de 5 yaş altı 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme yaşadığını açıkladı. Iyer, son 3 haftada 71 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 130 bin kişinin evini terk ettiğini, 243 okulun kapandığını veya eğitime ara verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Yemen Temsilcisi Akhil Iyer, Yemen'de 5 yaşın altı 2,2 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme sorunu yaşadığını bildirdi.

Iyer, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Ordu ile Husiler arasında çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de son derece zor tablonun olduğuna işaret eden Iyer, bu durumun Yemenli çocukları da olumsuz etkilediğini vurguladı.

Iyer, çatışmaların açlığı tetiklediğine ve bu durumun da çocukları daha savunmasız hale getirdiğine değinerek, şöyle konuştu:

"Son haftalarda güvenli insani erişim sağlayabildiğimiz bölgelerde, UNICEF'in mobil beslenme ekipleri tarafından yaklaşık 2 bin 900 çocuk taramadan geçirildi. Bu çocukların dörtte birinden fazlasında akut yetersiz beslenme tespit edilirken, yaklaşık 200'ünde ise çok ciddi bir durum olan 'şiddetli akut yetersiz beslenme' görüldü."

Bu tablonun, Yemen genelindeki durumun ne denli yıkıcı olduğuna dair yalnızca bir kesit sunduğunu kaydeden Iyer, "Elimizdeki en son verilere göre, bu yıl Yemen genelinde 5 yaşın altı 2,2 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunu yaşıyor. Bunların yarım milyondan fazlasının ise yetersiz beslenmenin en ölümcül türü olan şiddetli akut yetersiz beslenmeden muzdarip olduğu öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Böylesine vahim bir ortamda sağlık hizmetlerine ve beslenme tedavisine erişim de sekteye uğradığını ve tehlikeye girdiğini belirten Iyer, pek çok ailenin, gıda arayışını yerinden edilmiş ve hareket halindeyken sürdürmek zorunda kaldığını vurguladı.

Iyer, son 3 haftada 71 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 130 bin kişi çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Çatışmalardan eğitimin de ağır şekilde etkilendiğine dikkati çeken Iyer, "Son 3 haftada 243 okul kapandı veya eğitime ara verdi. Bu durum, yaklaşık 140 bin öğrenciyi etkiledi." dedi.

Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında temmuzda şiddetlenmeye başlayan çatışmalar son dönemde artış gösterirken; Husiler, kendilerine saldırı düzenlediğini öne sürerek zaman zaman Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla saldırıyor.

Kaynak: AA
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