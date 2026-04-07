UNIFIL Askeri Kısa Sürede Serbest Bırakıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 22:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Lübnan'da alıkoyduğu UNIFIL askerini acil temas sonrası serbest bıraktı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin Lübnan'da bir UNIFIL askerini alıkoyduktan sonra kurulan temaslar neticesinde kısa sürede serbest bıraktığını açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde barış gücüne ait bir lojistik konvoyunu durdurduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin bir UNIFIL askerini alıkoyduğu belirtilen açıklamada, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile irtibat birimi tarafından yapılan acil temaslar neticesinde barış gücü askerinin bir saatten kısa bir süre içinde serbest bırakıldığı kaydedildi.

"BM barış gücü askerlerinin alıkonulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin çalışmalarına yönelik herhangi bir müdahalenin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Lübnan'da çatışan taraflara UNIFIL askerlerinin korunması ile hareket özgürlüğünü kapsayan statüsüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 23:26:09. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.