UNIFIL Askeri Saldırıda Hayatını Kaybetti

18.04.2026 16:26
Lübnan'da Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği düşünülen saldırıda bir UNIFIL askeri öldü.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği düşünülen saldırı sonucu Fransız bir barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ganduriye beldesinde patlayıcı madde temizleme çalışmaları yapan UNIFIL devriyesine "devlet dışı aktörler" tarafından ateş açıldığı bildirildi.

Barış güçü askerlerini hedef alan saldırıda 1 askerin yaşamını yitirdiği, 2'sinin durumu ağır 3'ünün de yaralandığı aktarıldı.

Yaralanan askerlerin tedavi altına alındığı belirtilen ve bir an önce iyileşmesi temenni edilen açıklamada, yaşamını yitiren barış gücü askerinin ailesine ve silah arkadaşlarına taziye mesajı verildi.

Barış gücü askerlerini hedef alan saldırının kınandığı açıklamada, özellikle son dönemdeki saldırıların ardından patlayıcı madde imha çalışmalarının bölgede hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtilen açıklamada, ilk değerlendirmelere göre saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğinin tahmin edildiğine vurgu yapıldı.

Çatışmanın taraflarına uluslararası hukuk uyarınca sorumluluklarını üstlenme ve Birleşmiş Milletler (BM) personeli ve mülklerinin güvenliğinin sağlanması gerekliliği vurgulandı.

Barış güçlerini hedef alan kasıtlı saldırıların uluslararası insancıl hukuku ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ciddi bir şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Lübnan hükümetine de barış güçlerine karşı işlenen suçların faillerinin tespit edilip hesap vermelerinin sağlanması çağrısı yapıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan Fransız mevkidaşı Macron'a taziye

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede bir dizi konunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Lübnan'ın güneyinde Fransız UNIFIL askerinin ateş açılması sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Macron'a taziyede bulunduğu kaydedildi.

Avn'ın saldırıyı kınadığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlatılması ve faillerinin bulunması talimatını verdiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan açıklamada da UNIFIL birliklerine düzenlenen saldırı kınandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Fransız, Lübnan, Güncel, Son Dakika

