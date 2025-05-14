UNIFIL'den İsrail'in Saldırılarına Tepki - Son Dakika
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UNIFIL'den İsrail'in Saldırılarına Tepki

UNIFIL, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırgan tutumundan endişe duyduğunu açıkladı.

14.05.2025 23:44
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Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in Lübnan'ın güneyinde UNIFIL personeli ve varlıklarına yönelik saldırgan tutumundan endişe duyduğunu bildirdi.

UNIFIL'den yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail sınırındaki son gelişmelere değinildi.

İsrail ordusunun, Mavi Hat'a yakın bölgelerde UNIFIL personeli ve varlıklarına yönelik saldırgan tutumundan endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in dün Kefer Şuba beldesinin güneyine açılan ateşinin UNIFIL'e ait noktaya doğrudan isabet ettiği belirtildi.

Bunun, Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana UNIFIL noktalarına doğrudan isabet eden ilk atış olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun dışında İsrail'in Mavi Hat bölgesindeki UNIFIL noktalarına yakın 4 saldırının daha belirlendiği vurgulandı.

Son günlerde İsrail ordusunun UNIFIL askerlerine yönelik saldırgan tutumunun gözlemlendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün ayrıca Marun er-Ras bölgesinde Lübnan askerleri ile devriye gezen UNIFIL askerleri de yakınlardaki İsrail askeri noktadan lazerle hedef alındı. Alma eş-Şab bölgesinde de 7 Mayıs'ta İsrail ordusunun tanklarından UNIFIL devriyesine lazer tutuldu. Söz konusu UNIFIL devriyesinin hareket etmesi üzerine ise bölgede uçuş yapan insansız hava aracı (İHA) 5 metreye kadar kendilerine yaklaştı."

Aynı tarihlerde İsrail ordusuna ait bir İHA'nın da UNIFIL noktalarının üzerinde defalarca uçuşlar yaptığı belirtilen açıklamada, UNIFIL olarak tüm bunları protesto ettikleri bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNIFIL'den İsrail'in Saldırılarına Tepki - Son Dakika

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