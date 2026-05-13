UNIFIL, Israel ve Hizbullah'ın Faaliyetlerinden Endişeli

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail güçleri ile Hizbullah'ın BM barış gücü pozisyonu yakınlarındaki faaliyetlerinden giderek daha fazla endişe duyduğunu belirtti.

UNIFIL tarafından yapılan basın açıklamasında, bölgedeki askeri faaliyetlere işaret edildi.

Açıklamada, "UNIFIL, Hizbullah üyelerinin ve İsrail askerlerinin, BM pozisyonunun yakınlarındaki faaliyetlerinden, özellikle de insansız hava araçlarının artan kullanımından giderek daha fazla endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu durumun, barış güçlerini tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, son bir haftada BM üsleri ve çevresinde meydana gelen olaylara örnekler verildi.

Açıklamada, taraflara "barış güçlerini tehlikeye atabilecek her türlü eylemden kaçınma" çağrısı yapılarak, özellikle BM barış gücü karargahı yakınındaki İsrail güçlerinin varlığı, faaliyetleri ve hareketlerinin protesto edildiği, devlet dışı aktörlerin faaliyetlerinin de Lübnan Silahlı Kuvvetlerine aynı şekilde bildirildiği kaydedildi.