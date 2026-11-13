ÜNİPERSEN 2027 ücret programında üniversitelerde ücret eşitliği istedi

(ANKARA)- Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN); 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan yeni kamu ücret sistemi kapsamında üniversitelerdeki ücret eşitsizliklerinin giderilmesi ve idari personelin sorumluluklarının mali haklarına yansıtılması çağrısı yaptı.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda kamu personelinin ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve ücretlerin görev, yetki, iş güçlüğü ve sorumluluk düzeyleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi hedefi yer aldı. ÜNİPERSEN, bu çalışmanın kağıt üzerinde kalan bir hedefe dönüşmemesi ve kamu kurumları arasındaki ücret farklılıklarını giderecek somut adımlarla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kamu kurumlarında aynı veya benzer görevleri yürüten personelin farklı mali haklara sahip olmasının ücret adaletini zedelediğine dikkat çeken ÜNİPERSEN, Adalet Bakanlığı'nda görev yapan bir şef ile üniversitede görev yapan bir şef arasındaki ücret farkını örnek gösterdi. Sendika, kurumlara göre değişen özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranlarının yarattığı farklılıkların nesnel ölçütlerle giderilmesi gerektiğini belirtti.

ÜNİPERSEN; üniversitelerde daire başkanlarının önemli idari ve mali süreçleri yönetmelerine rağmen makam ve görev tazminatından yararlanamadığını; fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterlerinin geniş yönetsel sorumluluklar üstlendiğini vurguladı. Sendika; kamu harcamalarının gerçekleştirilmesinde görev alan, ödeme belgelerini imzalayan idari personelin önemli mali ve hukuki sorumluluklar üstlendiğini, bu görevlerin ağırlığının ücret sisteminde ne ölçüde karşılık bulduğunun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Görevde yükselme ve ünvan değişikliği süreçlerindeki aksaklıklar, boş kadroların uzun süre doldurulmaması ve bazı görevlerin vekaleten yürütülmesinin idari personelin kariyer beklentilerini ve çalışma barışını olumsuz etkilediğini belirten sendika, ücret reformunun bu sorunlardan bağımsız ele alınamayacağını kaydetti.

ÜNİPERSEN;yeni ücret sisteminin tüm kamu kurumlarını ve istihdam statülerini kapsamasını, aynı veya benzer görevlerdeki ücret farklarının, fiili iş yükü ve sorumlulukla birlikte incelenmesi çağrısı yaptı. Üniversite çalışanlarının görev, yetki, iş güçlüğü, mali sorumluluk ve taşıdığı risklerin açık ölçütlerle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden sendika, üniversite daire başkanlarının makam ve görev tazminatı sorununun çözüme kavuşturulmasını istedi. Açıklamada, yeni ücret sisteminin kurumlar arasındaki eşitsizlikleri gidermesi ve üniversitelerde idari personelin emeği ile sorumluluğunun hak ettiği karşılığı bulması gerektiği vurgulandı.