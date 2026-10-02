ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin haklarının TBMM gündemine alınmasını istedi - Son Dakika
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ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin haklarının TBMM gündemine alınmasını istedi

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ÜNİPERSEN, memur ve emeklilerin haklarının TBMM gündemine alınmasını istedi
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ÜNİPERSEN, yeni yasama yılı dolayısıyla kamu çalışanları ve emeklilerin çözüm bekleyen mali ve özlük haklarının TBMM gündemine alınmasını istedi. Sendika ayrıca yükseköğretim tazminatı, 3600 ek gösterge ve seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmasını istedi.

(ANKARA) - ÜNİPERSEN, yeni yasama yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada kamu çalışanları ve emeklilerin uzun süredir çözüm bekleyen mali ve özlük haklarının TBMM gündemine alınmasını istedi.

ÜNİPERSEN, üniversite idari personeline yükseköğretim tazminatı verilmesi, birinci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge sağlanması, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılması ve seyyanen ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca üniversite çalışanlarının tayin ve nakil haklarının güvence altına alınması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılması ve kamu ücret sistemindeki farklılıkların giderilmesi istendi.

ÜNİPERSEN, "Meclisin açılması, ancak çalışanların ve emeklilerin hayatına dokunan düzenlemelerle anlam kazanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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