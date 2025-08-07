United Havayolları'nda Sistem Arızası Uçuşları Durdurdu

NEW YORK, 7 Ağustos (Xinhua) -- ABD'de bilgisayar sisteminde yaşanan büyük bir arıza nedeniyle ülke genelindeki uçuşlarını geçici olarak durdurmak zorunda kalan United Havayolları, sorunun giderilmesinin ardından çarşamba gecesi uçuşlarına yeniden başladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Temel teknik sorun giderildi. Halen bazı gecikmeler yaşanabilecek olsa da ekibimiz, normal operasyonlara dönmek için çalışıyor" denildi.

Arızanın, uçuşlara ilişkin verileri barındıran ve bu bilgileri aralarında ağırlık-denge hesaplamaları yapan ve uçuş sürelerini takip edenler de dahil olmak üzere diğer sistemlere aktaran bir sistemden kaynaklandığı bildirildi. Ancak şirket soruna neyin neden olduğunu açıklamadı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne göre, Doğu Saati ile 18.00'de başlayan kesinti Chicago, Houston, Denver, Newark ve San Francisco gibi United Havayolları'nın faaliyet gösterdiği büyük havalimanlarında uçuşların durmasına neden oldu.

FlightAware'in uçuş takip verilerine göre, saat 22.25 itibarıyla United Havayolları'nın toplam uçuşlarının yüzde 34'üne karşılık gelen 1.038 sefer ertelendi.

United Havayolları, teknoloji kaynaklı sorun yaşayan ilk ABD'li havayolu şirketi değil. Delta Airlines da 2024 yazında hatalı bir yazılım güncellemesi nedeniyle sistem kesintisi yaşamış ve yüzlerce uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı.