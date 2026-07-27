ÜNİPERSEN Genel Başkanı Güzel: "Üniversitelerde tazminatların hiçbirinden idari personel, üniversite memuru yararlanamıyor"

(ANKARA) - ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, "Üniversite memurlarının bordrosunda yüksek öğretim tazminatı yazıyor. Üniversite memuru olduğu için yüksek öğretim tazminatı yazıyor. Karşılığında da sıfır yazıyor. Yani yüksek öğretim tazminatından idari personelin payına sıfır düşmüş" dedi.

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel ve beraberindeki sendika yöneticeleri, YÖK önünde üniversite idari personelinin tayin sorunu ve özlük haklarına ilişkin açıklama yaptı.

Güzel, 3600 ek göstergenin sadece belirli mesleklerle sınırlandırılmasına ve üniversite idari personeli, şefler ile teknikerlerin kapsam dışı bırakılmasına eleştirdi ve toplu sözleşmede iki dönemdir karar alınmasına rağmen atılan imzaya sahip çıkılmamasını kınadı. Güzel, şunları söyledi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-A maddesi kapsamında istihdam ediliyorlar ve tüm bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan devlet memurlarıyla aynı statüye sahipler. Ancak haklar noktasına geldiğimiz zaman maalesef tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 10-15 yıl öncesinde tayin sistemi kurulmuşken üniversitelerde hala bir tayin sistemi yok. Üniversitelerde tazminatların hiçbirinden idari personel, üniversite memuru yararlanamıyor. Üniversite memurlarının bordrosunda yüksek öğretim tazminatı yazıyor. Üniversite memuru olduğu için yüksek öğretim tazminatı yazıyor. Karşılığında da sıfır yazıyor. Yani yüksek öğretim tazminatından idari personelin payına sıfır düşmüş. Başka bir şey düşmemiş.

Bundan önceki 12 yılda olduğu gibi bu ayda da temmuz ayı maaşında da sıfır lira yüksek öğretim tazminatı düşmüş. Benim özellikle dikkatimi çeken bu bordrolarda tekrar tekrar dikkatimi çeken olay buydu. Yüksek öğretim tazminatı eğer üniversite memurunun hakkı değilse üniversite memurunun bordrosunda ne işi var? Çünkü üniversitelerde çalışan tüm memurlara orada verilen ödenekler belli oranlarda verilmesi gerektiği için bordroda yer alıyor ama maalesef sıfır yazıyor. Tayin sorununun yanında yüksek öğretim tazminatını da bizim artık her gün burada konuşmamız gerekiyor. Yükseköğretim Kurulu'na atfen her gün konuşmamız gerekiyor ki yükseköğretim tazminatı ile ilgili sorun da bir an önce çözüm bulsun."

Toplu sözleşmede üniversite idari personelinin tayin sorununun çözümü için hüküm bulunduğunu, ancak mağduriyetin 40 yıldır devam ettiğini kaydeden Güzel, üniversite idari parsoneline de "sosyal denge tazminat" verilmesi gerektiğini belirtti. İbrahim Güzel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belediyede çalışan arkadaşlar devlet memuru olmanın getirdiği bilgisayar işletmeni olmanın getirdiği hakları alırken bir yandan da sosyal denge tazminatını alıyorsa, Adalet Bakanlığ'ında devlet memuru olmanın getirdiği hakları alırken diğer tarafta da adalet tazminatını kendi kurumuna vermiş olduğu hizmet oranında hakkını alıyorsa, biz de üniversitelerde hem devlet memuru olmanın getirdiği hakları hem de Yükseköğretim Kurulu'nda çalışmanın getirdiği, 12 yıl önce sadece akademisyenleri görüp idari personeli yok sayan Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere yanlış yaptığını, siyaset kurumunun yanlış yaptı ve bu yanlıştan 12 yıldır dönülmedi. Bu yanlıştan bu yıl dönülmesini istiyoruz ve bunun için de bu mücadeleyi veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Sorunlara çözüm bulunana kadar mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz."