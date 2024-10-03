Üniversite Mezunlarının Beyin Göçü: Almanya İlk Sırada

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Türkiye'de üniversite mezunlarının, 2021-2023 döneminde göç etme eğiliminin oransal olarak en fazla arttığı ülke Almanya oldu.

AA muhabirini TÜİK verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD olurken, bu ülkeyi tercih etme eğilimi son 3 yılda düşüş eğilimi gösterdi. Mezunların, ABD'yi tercih etme oranı 2021'de yüzde 24,8 olarak kayıtlara geçerken 2023'te yüzde 21,4'e geriledi.

Üniversite mezunlarının tercih ettikleri ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Almanya'ya beyin göçünde ise artış yaşandığı görüldü. 2021'de Almanya'ya göç eden yükseköğretim mezun oranı yüzde 15,3 iken bu oran 2023'te 2,2 puan artışla yüzde 17,5'e çıktı.

Almanya'yı en fazla tercih edenlerin yüzde 7,5 ile bilgisayar mühendisliği bölümü mezunları olduğu görüldü. Bu bölümü, yüzde 6,4 ile makina mühendisliği, yüzde 4,7 ile işletme, yüzde 4,3 ile elektrik elektronik mühendisliği ve yüzde 3,9 ile endüstri mühendisliği izledi.

Söz konusu dönemde, ilk beş ülke arasındaki Birleşik Krallık, Hollanda ve Kanada'ya da mezunların göç eğiliminde artış görüldü. Mezunların, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, KKTC ve Belçika'ya göç etme tercihlerinde ise gerileme olduğu kayıtlara geçti.

Yükseköğretim mezunlarının 2021-2023 döneminde göç ettikleri 10 ülkeye göre dağılımı (yüzde) şöyle:

Ülke 2021 2022 2023 ABD 24,8 22,9 21,4 Almanya 15,3 16,3 17,5 Birleşik Krallık 11,1 11 11,2 Hollanda 5,8 6,6 6,9 Kanada 4,1 4,5 4,9 Avusturya 2,8 3 3 Fransa 2,7 2,9 2,9 İsviçre 2,1 2 2 Birleşik Arap Emirlikleri 2,1 2 1,9 KKTC 2 1,9 1,8

Kaynak: AA