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Üniversite öğrencileri, Ilgaz Dağı'nın zirvesinde hem ders yaptı hem horon tepti

KASTAMONU - Kastamonu'da eğitim gören üniversite öğrencileri, adına türküler yazılan Çankırı ve Kastamonu sınırlarındaki Ilgaz Dağı Milli Parkında hem ders yaptı hem de horon tepip çiftetelli oynadı.

Ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan Kastamonu Üniversitesi, derslerini doğada da uygulamalı olarak yapmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri, adına türküler yazılan Çankırı ve Kastamonu sınırlarında bulunan, doğa harikası manzarasıyla eşsiz bir güzellik sunan Ilgaz Dağı Milli Parkını gezdi. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın gözetiminde, içlerinde yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin de bulunduğu üniversite öğrencileri, Ilgaz Dağı Milli Parkı ile Kastamonu'da ve Türkiye'de bulunan milli parklar ile buradaki doğal yaşam, yaban hayatı ve flora çeşitliğiyle ilgili bilgi aldı. Öğrenciler, ilk olarak telesiyeje binerek Ilgaz Dağı'nın 2 bin rakımlı zirvesine ulaştı. Burada Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'dan Milli Parklar hakkında bilgiler edinen öğrenciler, daha sonra müzik eşliğinde "Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın" şarkısını seslendirdi. Ardından horon ve çiftetelli de oynayan öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Manzara eşliğinde fotoğrafta çektiren öğrenciler, ayrıca Yurduntepe Kayak Merkezinde bulunan pistte kayakta yaptı.

Zaman zaman gördükleri karşısında heyecanlanan öğrenciler, mağarada uygulamalı olarak ders yaptı. Bazı öğrencilerin, Ilgaz Dağını ve karı ilk defa bu ders çerçevesinde gördükleri öğrenildi.

"Ilgaz Dağındaki çeşitliliği ve Milli Parkları öğrencilerimize yerinde uygulamalı olarak anlattık"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "Turizm Fakültesi olarak ders çerçevesinde yapmış olduğumuz korunan alanlar yönetimi ve tabiat turizmi alanında bir etkinlik düzenledik. Kastamonu Üniversitesi, ormancılık ve tabiat turizmi alanında ihtisaslaşan bir üniversitedir. Biz de fakülte olarak tabiat alanında çok fazla etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler biraz daha ders çerçevesinde oluyor. Özellikle flora ve fauna ile tabiat turizmi derslerimiz var. Flora ve fauna dersleri ile korunan alanlar yönetimi bölümü sebebiyle Ilgaz Dağına geldik. Korunan alanlar yönetiminin içerisinde milli parklar ve tabiat anıtları bulunuyor. Kastamonu'da üç tane milli parkımız var. İstiklal Yolu, Küre Dağları ve Ilgaz Dağı Milli Parklarımız var. Bizler, kış sezonu olduğu için turizmi yıla yaymak için öğrenci kardeşlerimizle birlikte Ilgaz Dağına geldik. Son sınıf öğrencilerini özellikle Ilgaz Dağına getirdik. Çünkü 4 yıldır Kastamonu'da olmalarına rağmen Ilgaz'ı hiç görmemiş öğrencilerimiz var. Mezun olup gitmeden Ilgaz Dağını görmeleri için bu tür öğrencilerimizi tercih ettik. Bu doğal coğrafyanın nimetlerinden faydalanmasını istedim. Kayak kaydılar, telesiyeje bindiler, burada doğayı ve korunan alanları anlattık. Milli Park ve Tabiat Parkı nedir bunları açıkladık. Ilgaz'daki flora ve fauna çeşitliliğinden bahsettik. Ilgaz Dağının neden ve ne zaman milli park ilan edildiğini anlattık. Biyoçeşitlilik özelliklerini ve Ilgaz Dağı Milli Parkının ülkemiz için ne denli önemli olduğundan bahsettik. Hafta sonunu tercih ettik. Hem şehirden ve okuldaki ortamlarından uzaklaşsınlar istedik hem de doğa ve tabiat ile iç içe olmaları için öğrenci kardeşlerimizi Ilgaz Dağına getirdik. 60 civarında öğrencimiz bize katıldı. Bunların büyük bir kısmı rehberlik öğrencisi. Diğer fakülteden öğrencilerimizde gezi ekibimizde bulunuyor. Biz, bu öğrencilerimizi de dahil ederek yaptığımız etkinlikleri sadece fakülte olarak değil üniversitemiz ve Kastamonu'muz adına yaptığımız bütün etkinliklerimize davet ediyoruz. Özellikle Kastamonu İl Özel İdaresine teşekkür ediyoruz. Öğrenci kardeşlerimizden bir kuruş talepleri olmadan ulaşımımızı, tesisten faydalanmamızı, tesisin bütün imkanlarını bizlere sundular. Telesiyeje bindik, kayak yapma imkanı bulduk, bu yüzden İl Özel İdaresine bize sağladıkları imkan için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ilgaz Dağını ve karı ilk kez gören öğrenciler gönüllerince eğlendi

Kastamonu Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi İlknur Aldemir ise, " Aydın'dan geliyorum, ben kar hiç görmemiştim, Kastamonu'da ilk kez kar gördüm, bundan dolayı da çok mutlu oldum" diye konuştu.

"Ücretsiz bir şekilde faydalandık"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi İpek Güngör de, "Ilgaz Dağına Hikmet Haberal hocamız ile birlikte ders amaçlı geldik. Doğa turizmini ve milli parkları tanıma amaçlı geldik. Ilgaz çok güzel, kar görmeyen arkadaşlar mutlaka Ilgaz Dağına gelsinler. 4 yıldır Kastamonu'dayım, daha öncesinde de gelmiştim. Telesiyeje bindik, güzel bir tecrübe oldu. Bu geziden ücretsiz bir şekilde faydalandık" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Batuhan Okur ise, " Ilgaz Dağına ilk kez geldim. Malum deprem ve pandemi arası girdi. Hikmet hocamızla birlikte geldik, çok mutluyuz, ders işledik. Profesyonel turist rehber adayı olarak biz, milli parkları gezme yükümlülüğümüz bulunuyor. Bu yüzden milli parkları bilmemiz gerekiyor. O yüzden bize bu imkanı sağlayan ve bizleri buraya getiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Hem ders işledik hem de ders stresinden uzaklaşarak gezi yaptık, bu bize iyi geldi" ifadelerini kullandı.