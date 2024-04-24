Üniversite öğrencileri, köy okulunu onarıp boyadı - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri, köy okulunu onarıp boyadı

Elazığ'da Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Tadım köyündeki okulu boyayarak tadilatını gerçekleştirdi. Öğrenciler, köyde yaşayan çocukların daha iyi bir eğitim ortamına sahip olmalarını amaçladı. Okulun boyanması ve tadilatının tamamlanması, hem öğrencileri hem de köy sakinlerini mutlu etti.

24.04.2024 19:19
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Üniversite öğrencileri, köy okulunu onarıp boyadı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir araya gelen üniversite öğrencileri köyde yaşayan çocukların daha iyi bir ortamda eğitim alabilmeleri için köy okulunu boyayarak tadilatını gerçekleştirdi.

Elazığ'da Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde renkli projelere imza atmaya devam ediyor. Bu çerçevede, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş önderliğinde, gönüllü öğrencilerle birlikte merkeze bağlı Tadım köyünde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarını amaçladı. İlk etapta okula gelerek tespitlerde bulunan öğrenci topluluğu daha sonra başta Fırat Üniversitesi ve diğer kurumların da yardımıyla topladığı malzemeleri alarak okulun boya ve tadilat işlerine başladı. 3 gün içerisinde okulu yaparak tekrar öğrencilere teslim edecek olan topluluk Fırat Üniversitesi ailesi olarak sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini açıkladı.

"Çocukların mutluluğu bizleri de mutlu etti"

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin bir kulüp aracılığıyla yaklaşık 10 yıldır bakıma ve onarıma ihtiyacı olan köy okullarını tespit ettiğini belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Bu çerçevede bugün İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerimiz Tadım Köyü İlkokulunu boyayarak 3 gün içerisinde okul idaresine teslim edecekler. Bu sosyal sorumluluk projeleri, bütün üniversite öğrencilerine genel olarak bütün vatandaşlarımıza örnek olması gereken projelerdir. Bu şekilde kırsalda kalan okullarımızın bir şekilde onarımı ve bakımlarının yapılması önemli bir faaliyettir. Bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

Fırat Üniversitesi öğrencilerinin Tadım köyünde bulunan ilkokulu boyadıklarını belirten Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Akpınar, "Minik öğrencilerle bir araya geldik. Okulun boyaması ve tadilatı bittikten sonra okul çok daha güzel olacak. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı. Burası 13 öğrencisi bulunan bir köy okulu. Öğrenciler bizleri burada çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Minik öğrencilerimiz bizlere şiirler hazırlamışlar, çok güzel bir şekilde giyinmişler ve saçlarını özenli bir şekilde yapmışlar. Kendileri bizleri çok misafirperver bir şekilde karşıladılar. Okulun boyanması ve tadilatlarının yapılması kendilerini çok mutlu etti. Onların o mutluluğu bizleri de mutlu etti. Bu hafta içerisinde çalışmalar devam edecek. Bizim buraya kırtasiye yardımlarımız da devam edecek bundan dolayı da çok mutluyuz. Fakültemize bağlı 12 kulübümüz var. Bunların içerisinde İnşaat kulübümüz en aktif olanlardandır. Zaman zaman seminerler, teknik geziler ve sosyal sorumluluk projeleri yapıyorlar. Bir köy okulunun boyanması ve tadilatının yapılmasını zaten planlamıştık. Öğrencilerimizin de duyarlı olmasıyla birlikte bu etkinliğimizi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri, köy okulunu onarıp boyadı - Son Dakika

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