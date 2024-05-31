Üniversite öğrencileri özel bireylere sporla katkı sağlıyor - Son Dakika
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Üniversite öğrencileri özel bireylere sporla katkı sağlıyor

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 'Engelleri Oyunla Aşalım' projesi ile özel bireylerin gelişimine katkı sağlıyor. Öğrenciler, özel bireylere çeşitli spor oyunları oynatarak motor becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

31.05.2024 20:20
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Üniversite öğrencileri özel bireylere sporla katkı sağlıyor

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencileri, yürüttükleri proje ile özel bireylerin, gelişimine sporla katkı sunuyor.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, öğretim üyeleri tarafından hazırlanan "Engelleri Oyunla Aşalım" projesi ile özel bireylerin gelişimine katkı sağlanıyor. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, proje çerçevesinde İhsan Ozanoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret ederek özel bireylerle bir araya geldi. Üniversite öğrencileri, özel bireylere basketbol, voleybol, futbol, bowling, ok atmaca, yakar top başta olmak üzere çeşitli spor oyunları oynattı. Oyunların ardından üniversite öğrencileri, özel bireylerle birlikte yaş pasta kesti.

"Motor becerilerini geliştirmek için bazı sportif faaliyetleri gerçekleştiriyoruz"

Özel bireylerin motor becerilerini geliştirmek için çeşitli sportif faaliyetlerde bulunduklarını söyleyen Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Aslı Yüzgeç, "Projemiz çerçevesinde bugün Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak İhsan Ozanoğlu Özel Meslek Eğitim Lisesi okulunda sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz. İhsan Ozanoğlu Özel Meslek Eğitimi öğrencileriyle üniversitemizin öğrencilerini bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Projemizin amacı özel bireylerle öğrencilerimizi bir araya getirmek ve akranlarıyla buluşturarak, motor becerilerini geliştirmek. Bunun için bazı sportif faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Bahar Gülsüm ise, "Projemizin amacı özel bireyli gençlerle akranları olan üniversite öğrencilerinin kişisel becerilerini arttıracak, sosyal ve sportif etkinliklerini arttırmaya yönelik aktivitelerimizi ve sportif faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yüreğimizde engel yok, biz birlikte güçlüyüz, unutmayalım" diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi İnci Sumat da, "Özel birey gençlerimizin oyun aktiviteleriyle birlikte toplum içerisinde hem psikolojik hem de sosyal olarak onlara katkılar sağlamayı yaptığımız etkinliklerle amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Sabahat Kaymakcı ise, "Özel birey gençlerimizin oyun temelli sportif aktiviteleriyle kaba ve ince motor becerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri özel bireylere sporla katkı sağlıyor - Son Dakika

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