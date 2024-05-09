Üniversite öğrencileri sınav stresini kurdukları futbol takımıyla atıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversite öğrencileri sınav stresini kurdukları futbol takımıyla atıyor

Çankırı'da eğitim gören üniversite öğrencileri, yaklaşan sınavların stresini kurdukları futbol takımı sayesinde atıyor. Hukuk Fakültesi öğrencileri, kurdukları takımla halı saha maçları yaparak sınav stresini atma fırsatı buluyor. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin motivasyonu artıyor ve sınavlara daha rahat hazırlanabiliyorlar.

09.05.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversite öğrencileri sınav stresini kurdukları futbol takımıyla atıyor

ÇANKIRI - Çankırı'da eğitim gören üniversite öğrencileri, yaklaşan sınavların stresini kurdukları futbol takımı sayesinde atıyor.

Çankırı'da Hukuk Fakültesinde eğitim gören geleceğin avukatları, yaklaşan sınavların stresini atmak için futbol takımı kurdu. Öğrenciler kurdukları takımla halı saha maçları yaparak sınav stresini atma fırsatı buluyor. Öğrenciler, kurdukları takımla sosyal ilişkilerini de geliştiriyor. Kurdukları takım sayesinde motivasyonlarının arttığını belirten öğrenciler, sınavlara daha rahat hazırlanabildiklerini kaydetti.

"Sınav stresini kurduğumuz halı saha takımı ile hafifletiyoruz"

Turnuvanın hakemliğini yapan Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet İçöz, "Final sınavlarımıza yaklaşık 15 günlük kısa bir zaman kaldı. Haliyle öğrencilerin sınavlara çalışma stresini atmasını gerekiyor. Burada 30 yaşında da 18 yaşında da arkadaşlarımız var. Kimisi final sınavlarına kimisi de mesleğe giriş sınavlarına hazırlanıyor ve çok yüksek seviyede sınav stresimiz oluyor. Biz de bu sınav stresini kurduğumuz takımı ile hafifletiyoruz. Ben de bu turnuvada hakemlik yapıyorum. Burada bir dayanışma içerisinde sınav stresini yenebileceğimiz bir ortam oluşturduk ve bu ortam gayet başarılı ilerliyor" dedi.

"Stresimizi atıp daha yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanmamızı sağlıyor"

Kurulan takımda oynayan Hukuk Fakültesi öğrencisi Ömer Efe "Final sınavlarımıza yaklaşık 15 gün kaldı. Sayılı günler kala sınav stresimizi bir nebze azaltmak için burada bir sporsal faaliyet gerçekleştiriyoruz. Geçen sene de aynı şekilde etkinlikler yapmıştık. Bu şekilde sosyal etkinliklerde bulunmanın öğrencilik açısından da bize çok faydası oluyor. Öğrenci arkadaşlarımızla stresimizi atıp daha yoğun bir şekilde sınavlara hazırlanmamızı sağlıyor. İnşallah bu tür etkinlikleri sürekli devam ettiririz" dedi.

Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencileri sınav stresini kurdukları futbol takımıyla atıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:12:05. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite öğrencileri sınav stresini kurdukları futbol takımıyla atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement