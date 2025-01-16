Üniversite Öğrencilerine Sınav Döneminde İkram

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(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencilerine sınav haftası boyunca sandviç ve meyve suyu ikram ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bütün imkanlarımızla, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Kaya'nın talimatıyla KTÜ'de öğrenim gören öğrenciler için kampüs içinde ikram standı kuruldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stantta öğrencilere sandviç ve meyve suyu ikram ediliyor. 09.00 ve 14.00 saatleri arasında yapılan ikramlardan, bugüne kadar 5 binden fazla öğrenci faydalandı.

Eğitim öğretime yapılan yatırım ve desteklerin her şeyden daha öncelikli ve daha önemli olduğunu dile getiren Başkan Kaya, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi koşullarda eğitim-öğretim görmesi için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sosyal belediyecilik projelerimizin önemli bir kısmı da bu alana yönelik. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerimiz için halk süt ve beslenme saati uygulamasını başlattık. İkinci kent lokantamızı, liselerin yoğun olduğu İnönü Mahallemizde açtık. Bu hizmetleri yaparken üniversite öğrencilerimizi de unutmadık. Bu kapsamda Karadeniz Teknik Üniversitemizde, öğrencilerimize sandviç ve meyve suyu ikramında bulunuyoruz. İçinde bulunduğumuz zor ekonomik koşullarda, eğitim hakkını kullanan gençlerimizin yanındayız."