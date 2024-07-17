Üniversite öğrencisi bisikletiyle sahipsiz köpekten kaçarken motosikletle çarpışarak hayatını kaybetti

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bisikletiyle sahipsiz köpekten kaçarken motosikletle çarpışarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi, İstanbul'da toprağa verildi.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Berk Şahin (24) için öğle vakti Küçükçekmece Darüsselam Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazede, Şahin'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Şahin'in cenazesi Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nazilli'de, bisikletiyle seyir halindeyken kendisine doğru gelen sahipsiz köpekten kaçmaya çalışırken aynı istikamete ilerleyen motosikletle çarpışan Furkan Berk Şahin yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.