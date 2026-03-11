Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
11.03.2026 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak'ta trafik kazası geçiren Bartu Efe Zengin, 9 gün süren tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan üniversite öğrencisi Bartu Efe Zengin (21), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 1 Mart saat 00.30 sıralarında Burdur- Antalya kara yolunun Bucak ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bartu Efe Zengin yönetimindeki 15 SE 803 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik uyarı levhalarına çarptı. Kazada yaralanan Zengin, Bucak Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bartu Efe Zengin, dün saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Ailesinin, Zengin'in organlarını bağışladığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Fener’in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Tahran’dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün Tahran'dan İranlı kadın futbolculara çağrı: Eve dönün

10:21
Ankara’da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
10:17
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı ’’Tur Aslan’ın’’ diyor
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! ''Tur Aslan'ın'' diyor
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
09:56
Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’na jet yanıt
Uğurcan Çakır'dan Hacıosmanoğlu'na jet yanıt
09:39
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
ABD basınından olay iddia: Mücteba Hamaney ilk saldırıda ölmüş olabilir
09:07
Türkiye, İran’dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Türkiye, İran'dan atılan füzelerin çıkış noktasını tespit etti: Bölgedeki komutanın...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 10:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: Üniversite Öğrencisi Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.