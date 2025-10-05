Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıkmıştı.

ETEĞİNİ ÇEKİP FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulunmuştu.. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp' iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.