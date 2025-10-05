Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi

Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi
05.10.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokakta tartıştığı üniversite öğrencisinin eteğini tutup fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde üniversite öğrencisi kızın, eteğini tutup tepki gösteren, ardından yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir mağazanın önünde V.D., sokakta yürüyen ismi öğrenilmeyen üniversite öğrencisinin eteğini tutup, tepki gösterince tartışma çıkmıştı.

ETEĞİNİ ÇEKİP FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNDU

Tartışma sırasında V.D., kıza fiziki müdahalede bulunmuştu.. Olay sonrası Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği'ne giden kız, 'sözlü taciz ve darp' iddiasıyla V.D.'den şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonrası V.D. gözaltına alındı. V.D. emniyetteki ifadesinde; önünde yürüyen kızın iç çamaşırının gözüktüğünü, bu sebeple kızı uyardığını, kızın kendisine küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadıklarını söyledi. V.D.'nin polis merkezindeki işlemleri devam ederken, yaşananlar, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, kocaeli, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe “THY tarifesi“ Adanalı taksiciden, takside doğan bebeğe "THY tarifesi"
MasterChef’te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu İşte aldıkları ceza MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza
FIFA’dan çok konuşulacak İsrail kararı Açıklamaya tepki yağıyor FIFA'dan çok konuşulacak İsrail kararı! Açıklamaya tepki yağıyor
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Okan Buruk formayı verdi Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz Okan Buruk formayı verdi! Derbiye saatler kala antrenmanda büyük sürpriz
Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor Bu ekmeği alan 1 hafta başka ekmek almıyor

18:07
19 maçlık dev seri 903’te sona erdi
19 maçlık dev seri 90+3'te sona erdi
17:34
Fenerbahçe’ye 150 milyon euro’luk dev gelir
Fenerbahçe'ye 150 milyon euro'luk dev gelir
16:16
Trump’tan Hamas’a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur
15:46
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Bakan Tekin açıkladı: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
14:39
İstanbul, Ankara ve İzmir’de binlerce kişi Gazze için yürüyor
İstanbul, Ankara ve İzmir'de binlerce kişi Gazze için yürüyor
14:36
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
İran, para biriminden 4 sıfırı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 18:29:51. #7.11#
SON DAKİKA: Eteğini çekip fiziki müdahalede bulunmuştu! Skandal görüntülerin ardından harekete geçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.