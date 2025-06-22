Üniversite Sınavı Adayları Teste Girdi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da üniversite öğrencisi adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girdi.

Edirne'de, Trakya Üniversitesinin farklı kampüslerinde sınava girecek adaylar giriş saatini bekledi.

Sınav noktalarına gelen adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salonlara alındı.

Adayların aileleri ise okulların çevresinde çocuklarının çıkışını bekledi.

Kırklareli

Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'ne gelen adaylar da salon önünde sınava giriş saatini bekledi.

Adaylar kimlik ve belge kontrolü ile üst aramasının ardından salona alındı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da da adaylar sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Adaylar, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından okullara alındı.

Aileler ise çocuklarını binaların önünde bekledi.