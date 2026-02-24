Üniversitede Ceket Giyme Töreni - Son Dakika
Üniversitede Ceket Giyme Töreni

24.02.2026 14:08
Antalya Belek Üniversitesi'nde gastronomi öğrencileri için ceket giyme töreni düzenlendi.

Antalya Belek Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı birinci sınıf öğrencileri için ceket giyme töreni gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Coşkun Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Abdullah Kuzu, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İlker Tuncay katıldı.

Törende GastroAntalya ve GastroAlanya etkinliklerinde madalya ve kupa kazanan öğrencilere başarı belgeleri. yarışmalarda emeği bulunan ve organizasyonlarda üniversiteyi temsil eden akademik personele de teşekkür belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin ceketlerini aileleri ve akademisyenlerin eşliğinde giymesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

