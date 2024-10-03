Üniversitede Ticari Diplomasi Dersi

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde öğrencilere "Ticari Diplomasi" dersi verdi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) "Akademik Yıl Açılış Programı" dolayısıyla Kibyra Antik Kenti'ndeki Medusa mozaikli odeon (müzik evi) yapısında düzenlenen "ilk ders" etkinliğine katılan Olpak, katılımcılara ve öğrencilere "Ticari Diplomasi" dersini anlattı.

Derste kendi hayatındaki kesitlerden örnekler veren Olpak, memleketinde ve güzel bir antik kentte öğrencilere ilk dersi vermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Olpak, hayatta başarılı olabilmek için 5 maddenin önemli olduğuna değinerek, "Onlardan ilk ikisi sizin elinizde değildir. Bunlar zekanız ve o işi başarmanız için verilen süredir. Sonraki ikisi ise sizin elinizdedir. İyi niyetiniz ve yeterince gayretiniz. Sonuncusu da doğru kişiye doğru işi yaptırmaktır. Çok başarılı bir AR-GE müdürünü genel müdür yapınca aynı başarıyı alamayabilirsiniz. Buna da doğru kariyer planı diyoruz." ifadelerini kullandı.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da üniversitenin ilk dersinin tarihi mekanlarda yapılmasının özel bir anlam taşıdığını ve öğrencilere derin bir perspektif kazandırdığını dile getirdi.

Etkinliğe, Gölhisar Kaymakamı Emre Çiftçi ile Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş da katıldı.

Etkinliğin sonunda Olpak'a, günün anısına hediye takdim edildi.