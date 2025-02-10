Üniversiteler Arasında Kütüphane İşbirliği

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Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Mersin Üniversitesi (MEÜ) arasında kütüphanelerin ortak kullanımına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, iki üniversitenin kütüphanelerinin ortak kullanımını kapsayan protokolün imza töreni Mersin Üniversitesi Senato Odası'nda düzenlendi.

Törende, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ile MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında personel ve öğrencilerin, her iki üniversitenin kampüsündeki kütüphaneleri kullanıp, ödünç kitap alabilecekleri??????? bildirildi.