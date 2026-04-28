Üniversiteli Sıla'nın ölümünde kusur raporları çelişkili, dava 2026'ya ertelendi

28 Aralık 2024'te Tekirdağ Süleymanpaşa'da Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu'nun kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen A.Ç.'nin motosikletiyle çarpıştı. Ağır yaralanan Pehlivanoğlu, 4 Ocak 2025'te hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.Ç. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. İddianamede Pehlivanoğlu 'asli', A.Ç. 'tali' kusurlu bulundu. Ancak duruşmada savcı, farklı bilirkişi raporlarındaki çelişki nedeniyle Adli Tıp Kurumu'ndan yeni rapor istedi. Mahkeme bu talebi kabul ederek duruşmayı 10 Eylül 2026'ya erteledi.

Duruşma sonrası konuşan anne Emel Pehlivanoğlu, kızının kasten öldürüldüğünü iddia ederken, sanık avukatı Recep Yüksekyayla ise müvekkilinin kusursuz olduğunu savundu. Yüksekyayla, ilk raporda kusur bulunmadığını, Adli Tıp'ın 'tali kusur' kararının acıma kararı olduğunu ve teknik bilirkişilerin de kusursuzluk yönünde rapor verdiğini belirtti. Dosyanın yeniden Adli Tıp'a gitmesini anlamadıklarını ifade etti.